Ulysse a brisé le visage de son rival

Le boxeur américain Maximilliano Becerra a définitivement passé un mauvais quart d’heure dans le ring contre le Québécois Junior Ulysse, hier soir au Madison Square Garden.

Les deux poids super-légers s’affrontaient en ouverture du gala qui mettait en vedette Saul «Canelo» Alvarez et Rocky Fielding.

Ulysse, plus rapide et plus technique que son adversaire, a pris le contrôle de l’affrontement à partir du troisième round. Il a ensuite forcé Becerra à poser un genou par terre à deux reprises plus tard dans le combat.

Becerra semblait avoir particulièrement mal au visage la deuxième fois qu’il a mis le genou au sol. Et Ulysse a bien senti qu’il avait causé des dommages.

«C'est la meilleure performance. Les esquives, le "counter-punch"... et je pense même que j'ai cassé sa mâchoire», a lancé le boxeur québécois après l’affrontement.

L’impression d’Ulysse était la bonne. Le pauvre Becerra a dû se rendre à l’hôpital après le combat. Le vice-président d’Eye of the Tiger Management, Antonin Décarie, a révélé dimanche que l’Américain devait ensuite rentrer en Californie, d’où il est originaire, afin d’y être opéré pour une fracture de la mâchoire.

Le combat a été remporté par Ulysse, par décision unanime. Voyez les faits saillants dans la vidéo ci-dessus.