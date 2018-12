Le Canadien a signé un gain de 5 à 2 contre les Sénateurs d’Ottawa, samedi au Centre Bell. Si le pointage ne ressemblait en rien à une dégelée, la colonne des tirs restait plus révélatrice. Le CH a malmené ses rivaux 47 à 18, mais aussi 83 à 32 dans la catégorie des tirs tentés.

Il y a une tendance de plus en plus forte dans le camp du Tricolore. Depuis le retour au jeu de Shea Weber, le 27 novembre face aux Hurricanes de la Caroline, le Canadien a atteint sept fois le plateau des 40 tirs. Sept fois en neuf rencontres seulement.

Lors des 24 premiers matchs de la saison, le CH avait terminé à cinq reprises avec 40 tirs ou plus. Aux yeux de Brendan Gallagher, Weber n’est pas étranger à la hausse du nombre de tirs depuis quelques semaines.

«Non, ce n’est pas une coïncidence, a tranché le petit ailier droit. Shea n’est pas juste l’un des meilleurs défenseurs de la Ligue nationale, il est l’un des meilleurs joueurs. Quand tu ajoutes un joueur comme lui à ta formation, ça fait une énorme différence.»

«Nous passons moins de temps dans notre territoire, a poursuivi Gallagher. Quand il se retrouve sur la glace, il sépare assez rapidement les rivaux de la rondelle et il relance l’attaque avec une bonne première passe. Une fois dans le territoire ennemi, il devient une menace avec son puissant tir.»

À ses neuf premiers matchs, Weber a déjà amassé sept points (4 buts, 3 aides), en plus de présenter un différentiel de +6. Il a également décoché 34 tirs en direction du gardien adverse.

Au cours de cette période de temps, Gallagher est le meneur chez le CH avec 40 tirs, soit six de plus que Weber et 10 de plus que Jeff Petry.

Présence rassurante

L’entraîneur-chef Claude Julien a répété des dizaines de fois que depuis son retour au jeu, Weber se veut une présence rassurante sur la glace, mais aussi dans le vestiaire. Artturi Lehkonen a utilisé les mêmes mots en décrivant son capitaine.

«Shea apporte plusieurs choses à l’équipe, a souligné le Finlandais. Il a une présence rassurante pour tout le monde, nous avons encore plus confiance en nos moyens depuis son retour.»

Le CH (17-11-5) jouera un dernier match à Montréal en 2018 avec la visite des Bruins de Boston, lundi soir au Centre Bell. Après cette rencontre, les «Glorieux» partiront pour un voyage de trois rencontres en quatre soirs sur les patinoires adverses avec des arrêts à Denver, Glendale et Las Vegas.