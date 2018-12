Rantanen et MacKinnon parmi les plus grands de l'histoire

Le duo de l'Avalanche du Colorado, composé de Mikko Rantanen et Nathan MacKinnon, connaît un début de saison époustouflant.

Si bien que les deux joueurs se retrouvent parmi les plus grands de l'histoire avec leurs performances.

Rantanen (56) et MacKinnon (52) sont en effet les seul joueurs à avoir atteindre le plateau des 50 points jusqu'ici cette saison.

Seulement quatre autres duos ont réussi cet exploit depuis 1981-1982 et il s'agit de Sidney Crosby et Evgeni Malkin (2008-2009), Mario Lemieux et Jaromir Jagr (1995-1996), Wayne Gretzky et Glenn Anderson (1985-1986) ainsi que Gretzky et Jari Kurri (1983-1984).

Avant Rantanen, les trois derniers joueurs à avoir récolté au moins 56 points lors des 33 premiers matchs de leur équipe étaient Malkin (2008-2009), Lemieux (2002-2003) et Jagr (1999-2000).

La meilleure séquence de la carrière d'Ovechkin

Le capitaine des Capitals de Washington, Alexander Ovechkin, a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 14, samedi soir.

Il s'agit de la plus longue séquence du genre de la carrière du Russe de 33 ans.

Ovechkin n'a maintenant besoin que d'un seul but pour rejoindre Mike Gartner en tant que seuls joueurs ayant commencé leur carrière avec 14 campagnes consécutives de 30 buts ou plus.

L'attaquant des Capitals connaît également une séquence de six rencontres avec au moins un but. Son sommet personnel est de sept, établi en 2005-2006.