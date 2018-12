Plusieurs équipes auraient l’œil sur Tarasenko

Les Blues connaissent une saison décevante jusqu’ici et il n’y aurait désormais plus d’intouchables au sein de la formation du Missouri. Il s’avère que le plus habile attaquant du club, Vladimir Tarasenko, commencerait à susciter les convoitises de différents directeurs généraux de la LNH.

Selon ce que rapportait Nick Kypreos, de Sportsnet, samedi, le Russe de 27 ans fait jaser.

«Ils ont remporté une belle victoire l’autre jour, mais les Blues continuent d’être un club que plusieurs autres équipes regardent, a-t-il expliqué. On sait que (le directeur général des Blues) Doug Armstrong veut changer son vestiaire. Tarasenko est un sujet intéressant. Il a une clause de non-échange qui entre en vigueur le 1er juillet, alors il y a beaucoup d’équipes qui sont curieuses de voir dans quelle direction les Blues veulent aller.»

Kypreos a avancé que les Hurricanes, entre autres, aimeraient bien ajouter un buteur.

«Beaucoup d’équipes le voient comme un genre de Phil Kessel qui peut s’amener au sein du groupe et apporter beaucoup de soutien offensif», a-t-il imagé.

Tarasenko tourne au ralenti cette saison, n’ayant amassé que neuf buts et 20 points en 30 matchs jusqu’ici. Le Russe a cependant connu des saisons de 37, 40 et 39 buts entre 2014 et 2017.