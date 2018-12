Paul Stastny débloque, les Knights s'imposent

Réuni à Max Pacioretty et Alex Tuch, Paul Stastny a finalement noirci la feuille de pointage une première fois cette saison. Disputant un deuxième match depuis son retour au jeu et un cinquième cette saison, il a touché la cible dans un gain de 4 à 3 en prolongation des Golden Knights de Vegas contre les Rangers, à New York.

Le joueur de centre né à Québec s’est également fait complice du 12e filet de la saison de Tuch, qui mettait fin aux hostilités lors de la période supplémentaire.

Tuch a par ailleurs obtenu une mention d’aide sur le but de Stastny, tout comme Pacioretty. L’ancien capitaine du Canadien de Montréal effectuait un retour au jeu après avoir raté la dernière rencontre des siens en raison d’une blessure mineure.

Le Québécois William Carrier a également participé à cette victoire en marquant son septième filet de la campagne. Il compte ainsi huit points en 35 matchs. Reilly Smith a été l’autre buteur des visiteurs, tandis que Marc-André Fleury a repoussé 27 rondelles.

Dans l’autre clan, Brady Skjeu, Mika Zibanejad et Chris Kreider ont touché la cible. Henrik Lundqvist a été bombardé de 41 rondelles.

Les Golden Knights ont ainsi prolongé leur séquence de matchs avec au moins un point à quatre, en plus de signer un 10e gain à leurs 13 plus récentes sorties. Ils concluront un voyage de quatre parties dans l’Est face aux Blue Jackets de Columbus, lundi, et croiseront le fer contre le Canadien de Montréal samedi, au Nevada.

Les Rangers n’ont pour leur part goûté à la victoire qu’une fois en sept parties.

Petr Mrazek sort les Hurricanes de leur marasme



Les Hurricanes de la Caroline ont profité de la visite des Coyotes de l’Arizona et du brio de leur gardien Petr Mrazek pour mettre fin à une séquence de trois revers en vertu d’un gain de 3 à 0, dimanche à Raleigh.



Mrazek a signé un premier jeu blanc cette saison en repoussant les 23 lancers décochés en sa direction. Il ne s’agit par ailleurs que d’une cinquième victoire en 13 départs cette saison pour lui.

Son coéquipier Sebastian Aho a inscrit son 12e but de la campagne pour prolonger une série de matchs avec au moins un point à cinq. Il compte cinq filets et huit points lors de cette séquence. Warren Foegele et Andrei Svechnikov

L’ancien du Canadien de Montréal Alex Galchenyuk effectuait un retour au jeu pour les Coyotes, qui ont conclu un périple de quatre parties à l’étranger avec un dossier de 1-3-0. L’attaquant a cumulé trois buts et 11 points en 22 matchs jusqu’ici cette saison.