Pas de titre de section pour les Cowboys

En plus d’avoir été blanchis par un pointage de 23 à 0 par les Colts, dimanche à Indianapolis, les Cowboys de Dallas ont échappé une chance de s’assurer du titre de la section Est de la Nationale.

Une victoire aurait permis aux Cowboys (8-6) de décrocher le titre. Ils auraient aussi été sacrés champions de section si les Redskins de Washington (7-7) et les Eagles de Philadelphie (6-7) s’inclinaient. Les Redskins ont annulé ce scénario quand ils ont battu les Jaguars de Jacksonville (4-10) 16 à 13.

Les Colts (8-6), quant à eux, sont demeurés au cœur de la course aux séries dans l’Américaine notamment grâce aux deux touchés au sol de Marlon Mack et aux trois placements d’Adam Vinatieri.

Les Bears de retour en séries

Contrairement aux Cowboys, les Bears n’ont pas raté leur chance et ont remporté le titre de la section Nord de la Nationale en défaisant les Packers de Green Bay 24 à 17, à Chicago.

Les Bears (10-4) participeront ainsi aux éliminatoires pour la première fois depuis 2010.

Mitchell Trubisky a bien fait dans la victoire en amassant 235 verges par la voie des airs et deux touchés.

L’attaque des Packers (5-8-1) a été moins efficace. Aaron Rodgers n’a lancé aucune passe de touché en plus d’être victime d’une interception et de cinq sacs du quart.

Derrick Henry poursuit sur sa lancée

Derrick Henry n’a peut-être pas livré une performance aussi magistrale que celle du 6 décembre dernier, mais il a tout de même été dominant dans la victoire de 17 à 0 des Titans du Tennessee contre les Giants de New York, au MetLife Stadium.

Le porteur de ballon a inscrit les deux touchés des Titans (8-6) en plus de parcourir 170 verges en 33 courses. Comme si ce n’était pas assez, il a complété une passe de six verges pendant la rencontre.

Marcus Mariota n’a quant à lui amassé que 88 verges en 12 passes.

La semaine dernière, Henry avait amassé 238 verges et quatre majeurs dans un gain de 30 à 9 contre les Jaguars de Jacksonville.

Du côté des Giants (5-9), Saquon Barkley a été limité à 31 vers au sol, le deuxième plus bas total de la saison pour l’excellent joueur de première année.

Eli Manning a pour sa part rejoint ses receveurs 21 fois en 44 tentatives pour 229 verges. Il a été victime d’une interception.

Également en après-midi, les Falcons d’Atlanta (5-9) ont défait les Cardinals de l’Arizona (3-11) 40 à 14. En amassant 82 verges par la voie des airs durant le match, le receveur de passe Julio Jones a franchi le plateau des 1500 verges en une saison pour la troisième fois de sa carrière.

Les Bills de Buffalo (5-9) ont pour leur part battu les Lions de Detroit (5-9) 14 à 13 tandis que les Dolphins de Miami (7-7) se sont inclinés par la marque de 41 à 17 devant les Vikings du Minnesota (7-6-1).

De plus, les Ravens de Baltimore (8-6) ont pris la mesure des Buccaneers de Tampa Bay (5-9) au compte de 20 à 12 et les Bengals de Cincinnati (6-8) ont gagné 30 à 16 contre les Raiders d’Oakland (3-11).