Mikaël Kingsbury demeure invaincu

Mikaël Kingsbury conserve sa fiche parfaite depuis le début de la saison. Il a signé une sixième victoire en six départs sur les pentes de Thaiwoo, en Chine, en remportant l’or à l’épreuve des bosses en parallèle de la Coupe du monde de ski acrobatique dimanche.

«Ce matin [dimanche], quand je me suis réveillé, je me sentais pas mal mieux qu’hier [samedi], a dit l’athlète de Deux-Montagnes, qui a gagné l’or à l’épreuve individuelle la veille malgré une gastroentérite. J’avais vraiment hâte de faire les premiers duels de la saison. C’était quand même difficile, la neige était dure, mais j’aime ça. C’était des duels rapides contre Bradley Wilson et Benjamin Cavet, ils m’ont poussé à donner mon meilleur.»

En super finale, le champion olympique en titre de 26 ans a eu le dessus sur le Suédois Oskar Elofsson. La médaille de bronze est revenue au Français Benjamin Cavet.

«Je suis vraiment content de la façon dont j’ai géré ma journée. J’avais beaucoup d’énergie», a dit le détenteur de 52 victoires sur le circuit de la Coupe du monde.

Incredible @MikaelKingsbury remains unbeaten in China and in the 2018/19 season after winning the big final of today´s dual moguls @Skithaiwoo against Oskar Elofsson. Third place goes to @BenCavet pic.twitter.com/xRyKoHdL1m — FISfreestyle (@FISfreestyle) December 16, 2018

Le parcours du Québécois Laurent Dumais (10e) s’est terminé dans les huitièmes de finale. Le Québécois Kerrian Chunland (33e), ainsi que les Repentignois Simon Lemieux (34e) et Gabriel Dufresne (38e) ont arrêté leur journée dans le tableau des 64. Le Britanno-Colombien Brenden Kelly n’a pas fini sa descente.

Week-end satisfaisant pour Chloé Dufour-Lapointe

Du côté féminin, la Montréalaise Chloé Dufour-Lapointe a conclu au septième rang. Elle a été stoppée dans les quarts de finale par la future médaillée d’or, l’Américaine Jaelin Kauf. Cette dernière a vaincu la Française Perrine Laffont en super finale. La Kazakhe Yulia Galysheva a mis la main sur le bronze.

«C’est son parcours, Jaelin skie très bien ici. J’ai fait du mieux que je pouvais avec un bon 360 en haut et un bel atterrissage», a dit la Québécoise.

Entre la Coupe du monde de Ruka et celle de Thaiwoo, Dufour-Lapointe a fait plusieurs ajustements pour améliorer ses performances. «J’ai connu une bonne journée hier [samedi]. Je suis vraiment contente de mon ski et je voulais reproduire la même chose aujourd’hui [dimanche]. C’est dommage de commencer les duels contre l’autre Canadienne. Je suis vraiment contente de mes descentes.»

La Britanno-Colombienne Sophiane Gagnon (18e) a été éliminée dans le tableau des 32 par sa compatriote tandis que la Montréalaise Justine Dufour-Lapointe n’a pas pris le départ.

La prochaine Coupe du monde sera à Calgary au début janvier. Entre-temps, Chloé Dufour-Lapointe profitera du temps des Fêtes avec sa famille.

«Nous avons encore un calendrier très chargé, mais nous serons un peu moins dans nos valises. Le focus est sur les Championnats du monde. Cette saison, nous travaillons beaucoup sur les sauts et un peu moins sur le ski, c’est la mission "cork". Nous avons seulement skié en août et avons fait beaucoup de trampoline et de la rampe d’eau pour améliorer notre agilité dans les airs», a-t-elle conclu.