Les meilleurs défenseurs actifs sans Norris

Le trophée Norris figure parmi les honneurs individuels les plus prestigieux de la Ligue nationale de hockey. On aurait toutefois tort d’y voir une science exacte quand vient le temps d’évaluer la place d’un défenseur dans l’histoire.

Plusieurs joueurs étoiles du circuit Bettman prendront leur retraite sans pouvoir se targuer d’avoir obtenu cette reconnaissance. Certains l’auront pourtant amplement méritée.

Le membre du Temple de la renommée Serge Savard, dont le numéro 18 a été retiré par les Canadiens de Montréal, en fait foi.

Quels sont les meilleurs défenseurs actifs à n'avoir jamais remporté le trophée Norris, et à l'avoir mérité le plus à leur apogée? Le TVASports.ca a décidé de se mouiller.

Shea Weber

Sa place parmi les 20 meilleurs défenseurs de la Ligue nationale de hockey ne fait plus l’unanimité si l’on se fie au classement publié par NHL Network l’été dernier.

On peut certainement débattre de cette exclusion, mais peu importe. Tous, ou presque, diront que Weber était l’un des cinq meilleurs arrières du circuit, sinon le meilleur, au sommet de sa carrière.

De 2008-2009 à 2016-2017, il a inscrit plus de buts que tout autre défenseur, soit 158.

Le grand droitier a terminé deux fois au deuxième rang du scrutin du trophée Norris, et il a fini dans le top 4 à cinq reprises.

Weber, vous le savez, donne la chair de poule aux attaquants adverses, qu’il ne ménage pas le long des rampes. Son intelligence et son tir canon ont également fait de lui un défenseur redoutable au fil des ans.

Kristopher Letang

Lorsque P.K. Subban a mis la main sur le trophée Norris, Letang présentait une excellente candidature.

Le Québécois, qui a terminé au troisième rang du scrutin au terme de la saison 2012-2013 écourtée par le lockout, avait amassé autant de points que Subban (38), et ce, en sept matchs de moins.

Les blessures ont malheureusement empêché Letang d’être dans la course année après année. En santé, il demeure un joueur doté de grandes habiletés offensives.

Depuis 2010-2011, saison durant laquelle il a pris son envol, le vétéran a récolté 383 points en 495 rencontres, ce qui correspond à une moyenne de 0,77 point par match - ou un ratio de 63 points par saison (82 matchs).

Ryan Suter

Son temps d’utilisation est tout simplement inouï. En 2013-2014, il a compilé une moyenne de temps de jeu de 29 min 25 s! C’est pratiquement la moitié d’un match!

Qu’il soit en mesure de passer autant de temps sur la glace en maintenant un haut niveau de jeu relève de l’exploit.

L’Américain a terminé au deuxième rang du scrutin au terme de la saison 2012-2013 et il a fini dans le top 5 à trois reprises.

On laisse le mot de la fin à Kevin Shattenkirk, qui a été très élogieux à son endroit dans une chronique publiée sur le Player’s Tribune en 2015 : «Tu dois le considérer comme l'un des défenseurs les plus intelligents du circuit. Suter est probablement le joueur le plus semblable à Nick Lidstrom aujourd'hui.»

Alex Pietrangelo

Le général des Blues de St. Louis excelle dans toutes les facettes du jeu, et il est passé maître dans l’art de la première passe.

Vous trouverez peu de défenseurs dans la Ligue nationale aussi complets que Pietrangelo. Le grand patineur de 6 pi 3 po se déplace avec fluidité et commet peu d'erreurs. La saison dernière, il a établi des sommets personnels pour les buts (15) et les points (54). Il n'est peut-être pas aussi flamboyant que certains autres arrières appartenant à l'élite de la LNH, mais il demeure très efficace.

Pietrangelo a obtenu un quatrième rang au scrutin en 2011-2012, et un cinquième rang en 2013-2014, notamment.

Roman Josi

Rares sont les défenseurs qui appuient l’attaque aussi agressivement et avec autant de confiance que le Suisse.

Josi possède un coup de patin fantastique qui lui permet d’agir comme un quatrième attaquant et de générer avec régularité des chances de marquer pour ses coéquipiers.

Lors des cinq dernières saisons, il n’a jamais inscrit moins de 12 buts et, année après année, il amasse une cinquantaine de points ou plus.

Pour ce qui est de son jeu défensif, voici ce qu’a écrit Logan Couture en 2016 sur le Player’s Tribune, dans un article portant sur les défenseurs les plus difficiles à affronter.

«Il se positionne bien et il utilise son bâton pour faire avorter des jeux. Il n’aura pas nécessairement le dessus sur toi devant le filet, mais tu auras de la difficulté à le battre à un contre un dans les espaces libres.»

Âgé de 28 ans, Josi a fini au cinquième rang du scrutin à deux reprises (2015 et 2016).

Mike Green

Ne crachez pas votre verre d’eau tout de suite! Il est vrai que l’étoile de Green a pâli, mais rappelez-vous ses meilleures années, dont son incroyable saison 2009-2010.

Le droitier avait alors inscrit 31 buts en 68 matchs, totalisant 73 points. Il est le dernier défenseur à avoir atteint le plateau des 30 buts... et il y est parvenu en s’absentant pendant 14 rencontres!

Cette campagne lui avait presque valu de remporter le trophée, mais Green a été battu par le géant des Bruins de Boston Zdeno Chara. Finir au deuxième rang du scrutin devant un certain Nicklas Lidstrom, ce n’est pas gênant, tout de même!

La saison suivante, Green a obtenu un autre deuxième rang au scrutin, étant cette fois battu par Duncan Keith, des Blackhawks de Chicago.

Les carences défensives de Green sont bien connues, mais l’Albertain a été trop dominant à son sommet pour ne pas être considéré. Dans cette liste, seuls Weber et lui ont terminé au deuxième rang du scrutin dans deux années de suite.