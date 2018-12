Connor McDavid se plaît à jouer avec Alex Chiasson

Quand il a signé un contrat d’un an d’une valeur de 650 000 $ au début du mois d'octobre avec les Oilers d’Edmonton, le Québécois Alex Chiasson ne s’attendait pas à partager la glace avec Connor McDavid et Leon Draisaitl.

Vingt-sept matchs plus tard, il est le troisième meilleur buteur de l’équipe avec 14 réussites, derrière McDavid (19) et Draisaitl (16), avant le duel de dimanche soir contre les Canucks de Vancouver.

«Je ne peux pas dire que c’est facile de jouer avec Connor, a indiqué Chiasson au Edmonton Sun. Mais quand il se met à patiner, et comme il y a un joueur comme Leon avec nous, parfois je me rends compte qu’il n’y a pas beaucoup de joueurs autour de moi. C’est agréable.»

Marqueur naturel

Après avoir aidé les Capitals de Washington à remporter la première coupe Stanley de leur histoire, Chiasson s’est retrouvé sans emploi. Il a convaincu les Oilers de lui donner une chance après avoir été invité à un essai professionnel.

«Quand un gars a gagné une Coupe, tu ne t’attends pas à ce qu’il se cherche un emploi, s’est étonné McDavid. Mais il a travaillé fort et il a gagné un poste. C’est agréable de jouer avec lui.»

«Il a un don pour marquer, a ajouté le joueur-étoile. Il décoche rapidement, donc il n’a pas besoin de se démarquer très longtemps. Leon et moi avons toujours eu le réflexe de passer en premier. Chiasson a un bon tir sur réception. Nous faisons un bon travail pour lui donner la rondelle et lui il fait un bon travail pour l’envoyer dans le filet.»

Travaillant

Selon Ken Hitchcock, Chiasson doit une bonne partie de ses succès à son travail dans les zones payantes.

«C’est un gars qui est prêt à aller devant le filet et y rester, a expliqué l’entraîneur-chef des Oilers au site de la Ligue nationale de hockey [LNH]. Il se fait frapper, mais il n’abandonne pas et il trouve un moyen de mettre son bâton sur la rondelle.»

Chiasson, qui a aussi défendu les couleurs des Stars de Dallas, des Sénateurs d’Ottawa et des Flames de Calgary, a toujours eu le cœur à l’ouvrage.

«J’ai dû me battre pour rester dans la LNH, a-t-il affirmé. J’ai atteint le plateau des 400 matchs. J’ai gagné une Coupe. Il y a eu beaucoup de hauts et beaucoup de bas. Je suis très fier de ce que j’ai accompli et du travail que j’ai fait.

«J’ai appris que pour marquer 15 à 20 buts dans cette ligue sans être un joueur vedette tu dois développer certaines habiletés. Peut-être que je n’avais jamais été mis dans cette position dans le passé, mais maintenant je le suis.»