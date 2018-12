Buts refusés au CH : l'arbitre T.J. Luxmore récidive à Boston!

L’arbitre T.J. Luxmore, qui a refusé deux buts aux Canadiens de Montréal la veille, y est allé d'une autre décision controversée à Boston, dimanche.

À voir dans la vidéo, ci-dessus.

Hué copieusement au Centre Bell, samedi, après avoir dit non à et Phillip Danault et Brendan Gallagher (justifié) face aux Sénateurs d’Ottawa, l’officiel de 33 ans a privé l’attaquant des Bruins Brad Marchand de son 11e filet de la campagne, en deuxième période de la rencontre contre les Sabres de Buffalo.

Sur la séquence, la peste des Bostoniens a poussé une rondelle libre dans le filet du gardien Linus Ullmark alors qu’il y avait mêlée dans le demi-cercle de ce dernier.

L'habile manœuvre du numéro 63 a été suivie d’un coup de sifflet qui signalait un but refusé. Pourtant, il n’y avait ni obstruction ni un gel du disque sur le jeu.

Après révision, Luxmore a expliqué que la décision est irréversible parce que le sifflet a précédé le but. Pourtant, sur les reprises vidéo de la chaîne NESN, à tout le moins, c’est le contraire qui se produit.

On entend bel et bien le coup de sifflet après que la rondelle ait traversé la ligne rouge et non l'inverse.

Luxmore ne se fera pas d’amis dans la région de Boston, il va sans dire!