Bagarre entre la mascotte des Blackhawks et un fan

On a eu droit à une scène invraisemblable vendredi soir au United Center de Chicago.

La mascotte des Blackhawks Tommy Hawk a été attaquée par un partisan qui lui a lancé quelques coups de poing à la tête.

Hawk ne s'est cependant pas laissé faire et a lui aussi répliqué en projetant notamment l'homme au sol.

«Nous menons notre enquête et aucun commentaire ne sera émis jusqu'à la conclusion de celle-ci», a indiqué un porte-parole des Blackhawks au Chicago Sun-Times.

Une partie de l'altercation a été filmée dans la vidéo ci-dessous.

Blackhawks mascot Tommy Hawk was attacked at the United Center by a fan, @madkenney reports. https://t.co/SxfFKvmeXd pic.twitter.com/ljlYDrmb4T