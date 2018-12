Les démons de Corey Crawford refont surface

Le gardien des Blackhawks de Chicago Corey Crawford a été incapable de terminer la rencontre de dimanche soir contre les Sharks de San Jose en raison d’une blessure à la tête.

L'équipe confirme qu'il s'agit d'une commotion cérébrale.

Corey Crawford has a concussion, per Jeremy Colliton. #Blackhawks — Eric Lear (@BHTVeric) 17 décembre 2018

Ayant subi une commotion cérébrale le 23 décembre 2017 qui lui a fait manquer le reste de la dernière saison et le début de la présente, Crawford a été heurté par son coéquipier Dylan Strome avec un peu plus d’une minute à écouler en première période. Celui-ci a été projeté sur le gardien par l’attaquant des Sharks Evander Kane sur une descente de Logan Couture vers la cage des Hawks.

Sur le jeu, la tête du Québécois a semblé toucher le poteau du filet. Le numéro 50 a retraité au vestiaire, tandis que Cam Ward l’a remplacé. Aucune information concernant son état de santé n’a été divulguée.

Avant le match, Crawford avait conservé une fiche de 6-14-2, une moyenne de buts alloués de 3,23 et un taux d’efficacité de ,903.

La médiocrité toujours présente à Chicago

En plus de perdre leur homme masqué partant, les favoris locaux ont encaissé une autre défaite, s’inclinant 7 à 3 face aux Requins, qui ont marqué cinq fois sans réplique pendant les 40 dernières minutes.

Melker Karlsson, Kevin Labanc et Tomas Hertl ont tous obtenu un but et une mention d’aide dans la victoire. Brent Burns a ajouté trois aides pour porter à 30 son total de la campagne. Après avoir pris le relais de Martin Jones, qui a cédé trois fois en quatre tirs, Aaron Dell a repoussé les 16 lancers dirigés vers lui.

Alex DeBrincat a récolté son 14e filet de la saison dans le camp adverse. Ward a permis cinq buts en 35 tirs. Il a fait face à 21 rondelles au troisième tiers.

Les Hawks ont échappé 10 de leurs 11 dernières rencontres et demeurent au 15e rang de l’Association de l’Ouest.