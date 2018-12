Violente chute en ski alpin

Le Suisse Marc Gisin a très lourdement chuté samedi lors de la descente de Coupe du monde de Val Gardena, en Italie, provoquant une longue interruption de la course et l'évacuation du skieur en hélicoptère.

Selon le site internet du quotidien italien La Repubblica, qui cite des sources hospitalières, Gisin est «dans un état stable et souffre d'une fracture du bassin».

Aucune information officielle quant à l'état de santé du skieur suisse n'était disponible en milieu d'après-midi.

Gisin, 30 ans, a commis une petite erreur et ses skis se sont croisés, provoquant sa chute juste avant le saut qui marque l'entrée des «bosses du chameau», un des secteurs les plus difficiles de la piste Saslong.

Il s'est envolé et est lourdement retombé sur le dos avant de glisser sur plusieurs dizaines de mètres.

La course a été interrompue pendant que les médecins s'occupaient du skieur suisse et n'a repris que près d'une demi-heure après sa chute. Gisin a été transporté par hélicoptère à l'hôpital de Bolzano, distant d'une quarantaine de kilomètres.

Voyez la chute de Marc Gisin dans la vidéo ci-dessous.

