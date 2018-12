Mikaël Kingsbury triomphe malgré une gastro

Affaibli par une gastro-entérite, le Québécois Mikaël Kingsbury a tout de même remporté la deuxième étape du circuit de la Coupe du monde de ski acrobatique, samedi, à Thaiwoo en Chine.

L'athlète de 26 ans a terminé avec un pointage de 90,31, devançant le Japonais Ikuma Horishima (87,68) et le Kazakh Dmitriy Reiherd (86,92).

«J'étais vraiment malade la nuit dernière, j'ai perdu 6 livres, a-t-il dit après la course. J'ai eu juste assez d'énergie aujourd'hui pour demeurer concentré et faire la descente qui fallait au bon moment.»

La semaine dernière, Kingsbury avait obtenu la 50e victoire de sa carrière en Coupe du monde en enlevant la première étape de la saison, à Ruka en Finlande.

Voyez la descente victorieuse de Mikaël Kingsbury dans la vidéo ci-dessous.

Felt like sh*t for the past 24h🤮 lost 6 pounds.. but managed to keep my energy for the right moment! 🥇 at the World Cup in Thaiwoo, China 🇨🇳 #WhatADay #Gold pic.twitter.com/N9kDGtu9dj