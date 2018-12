Privés de Veleno et Comtois, les Voltigeurs ne dérougissent pas

Les Voltigeurs de Drummondville n’ont définitivement pas de difficulté sans les attaquants Joseph Veleno et Maxime Comtois. Les hommes de Steve Hartley ont conclu une semaine parfaite avec un gain de 6 à 4 contre les Olympiques de Gatineau, samedi, au Centre Marcel Dionne.

Les Voltigeurs avaient préalablement battu les Foreurs de Val-d’Or et les Huskies de Rouyn-Noranda. Pour leurs parts, les deux absents sont présentement avec l’équipe canadienne en vue du Championnat du monde de hockey junior, qui se tiendra du 26 décembre au 5 janvier, en Colombie-Britannique.

Dans l’affrontement du jour, c’est Nicolas Guay qui s’est chargé de l’offensive avec une impressionnante récolte de trois filets et deux mentions d’aide. Le capitaine des vainqueurs a maintenant 41 points, dont 20 buts, en 32 parties cette saison.

Les autres marqueurs des Voltigeurs ont été Félix Lauzon, Cédric Desruisseaux et Dawson Mercer, tandis que le gardien Olivier Rodrigue a réalisé 25 arrêts.

Chez les Olympiques, Maxime Trépanier a réussi un tour du chapeau et Alexandre Pellerin a également touché la cible.

L’attaque des Wildcats explose

À Bathurst, les Wildcats de Moncton ont été sans pitié dans leur victoire de 7 à 1 contre le Titan.

Mika Cyr a été la vedette offensive des visiteurs en marquant un but en plus de préparer les réussites de Jonathan Aspirot, Jakob Pelletier et Adam Capannelli.

Elliot Desnoyers (deux fois) et Jacob Stewart ont aussi fait mouche dans la victoire.

La maigre réplique du Titan est venue du bâton de Marc-André LeCouffe.

Mark Grametbauer a passé 40 minutes difficiles devant la cage des favoris de la foule, cédant six fois sur 31 tirs. Son remplaçant en troisième période, Tyriq Outen a bloqué 13 des 14 lancers auxquels il a fait face.

De l’autre côté de la patinoire, Francis Leclerc a repoussé 28 rondelles.

L’avantage numérique n’a pas suffi aux Cataractes

À Shawinigan, les Cataractes se sont incliné par la marque de 5 à 3 devant les Foreurs de Val-d’Or même s’ils ont été d’une redoutable efficacité en avantage numérique.

Les favoris de la foule ont converti trois de leurs six occasions avec un homme en plus grâce à des filets de Jérémy Manseau (deux fois) et Vincent Senez.

Du côté des visiteurs, cinq marqueurs différents ont fait trembler les cordages : Karl Boudrias, Jérémy Michel, Emil Lessard-Aydin, Alexandre Couture et Jacob Gaucher.

Antoine Coulombe et Marc-Anthony Lambert se sont partagé le travail devant le filet des Cataractes. Coulombe a failli quatre fois sur 23 lancers tandis que Lambert a été parfait sur cinq tirs.

Chez les Foreurs, Jonathan Lemieux a réalisé 27 arrêts.

Une deuxième période payante pour l’Armada



L’Armada de Blainville-Boisbriand a inscrit pas moins de sept buts en deuxième période et a vaincu le Phoenix de Sherbrooke 7 à 3, samedi soir, au Centre d’excellence Sports Rousseau.



Joël Teasdale a été le plus prolifique offensivement avec une production de trois buts et une mention d’aide. L’espoir du Canadien de Montréal a maintenant 17 filets et 19 passes décisives pour 36 points en 33 joutes. Il trône d’ailleurs au sommet des pointeurs de l’équipe des Laurentides.

Outre Teasdale, Rémy Anglehart et Antoine Demers se sont aussi démarqués avec des récoltes respectives de trois et deux points. Pour sa part, le gardien Samuel Boileau a fait 21 arrêts.

Chez les visiteurs, Alex-Olivier Voyer (deux fois) et Bobby Dow ont touché le fond du filet, alors que Samuel Poulin s’est fait complice de ces trois réussites. Devant le filet du Phoenix, Thommy Monette a été retiré du match après avoir accordé quatre buts sur 22 tirs. Son remplaçant, Brendan Cregan, a cédé trois fois sur 14 lancers.