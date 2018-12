Ovechkin, cauchemar des gardiens de but

Non Alexander Ovechkin n’est pas devenu le premier joueur de l’histoire de la Ligue nationale de hockey à inscrire trois tours du chapeau en trois matchs, mais le capitaine des Capitals a tout de même permis à son équipe de vaincre les Sabres de Buffalo 4 à 3 en tirs de barrage, samedi soir, à Washington.

«Ovi» a réussi le filet gagnant en fusillade et a également marqué le but égalisateur en deuxième période. Sur celui-ci, il a complètement mystifié Carter Hutton avec un lancer frappé canon, dont lui seul en est capable. Le célèbre numéro huit a ainsi prolongé sa séquence de match avec au moins un point à 13 (17 buts et six mentions d’aide).

Les autres réussites des vainqueurs sont venues des bâtons de Brett Connolly et de Jakub Vrana.

Du côté des Sabres, Rasmus Dahlin et Jack Eichel ont connu une très bonne soirée offensivement. Le premier a fourni un but et deux passes décisives, alors que le second a touché la cible deux fois.

Devant les filets, Pheonix Copley a repoussé 26 rondelles dans la victoire, alors que Hutton a cédé trois fois sur 38 tirs dans la défaite.

Aleksander Barkov se charge des Leafs

À Sunrise, les Panthers de la Floride ont été soulevés par un tour du chapeau d’Aleksander Barkov et ils ont battu les Maples de Toronto 4 à 3 en prolongation.

C’est le Finlandais de 23 ans qui a clôt le débat avec sa troisième réussite de la soirée en surtemps. L’ancien choix de première ronde (deuxième au total) de l’encan 2013 a dorénavant 14 buts et 31 points en autant de rencontres cette saison.

Jonathan Huberdeau a aussi tiré son épingle du jeu dans ce gain, lui qui a touché le fond du filet et fourni la passe décisive sur le but gagnant.

Chez les Torontois, Mitchell Marner a marqué deux fois et le défenseur Morgan Rielly a fourni deux mentions d’aide.

Daniel Sprong mène les Ducks à la victoire

À Colombus, Daniel Sprong a marqué deux buts, dont celui en prolongation qui a permis aux Ducks d’Anaheim de vaincre les Blue Jackets 2 à 1.

L’ancien attaquant de la LHJMQ a été acquis des Penguins de Pittsburgh le 3 décembre dernier et depuis il a touché le fond du filet trois fois en cinq joutes.

Cette victoire est également la huitième de la formation de la Californie en neuf rencontres, elle qui est maintenant deuxième dans la Division Pacifique.