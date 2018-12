Cinq embauches estivales regrettables

Chaque année, à l’ouverture du marché des joueurs autonomes dans la Ligue nationale de hockey (LNH), des directeurs généraux donnent la lune à des patineurs dans l’espoir d’améliorer leur formation.

Malheureusement, certaines acquisitions ne donnent pas les résultats escomptés.

Voici cinq joueurs dont le contrat semble déjà un fardeau moins de six mois après la signature.

James Neal

Les Flames de Calgary ont conclu une entente de cinq ans et 28,75 millions avec James Neal. Or, l’ailier de 31 ans n’a pas été en mesure de s’établir comme l’un des six premiers attaquants de l’équipe et vivote sur le troisième trio. Ses trois buts et trois mentions d’aide en 32 matchs représentent un bien mauvais début de saison.

Ilya Kovalchuk

Les Kings de Los Angeles croyaient bien avoir trouvé un attaquant qui remplirait les filets adverses à profusion en embauchant Ilya Kovalchuk. Les résultats se font cependant attendre. Le Russe de 35 ans, qui avait passé les cinq dernières saisons complètes en KHL, a amassé seulement 14 points (en 25 matchs) depuis le début de la campagne. Il est également absent des activités de son équipe depuis le 29 novembre, en raison d’une opération à la cheville. Son contrat de trois saisons d’une valeur de 18,74 millions $ hantera probablement les Kings.

Tyler Bozak

Les Blues de St. Louis ont effectué beaucoup de changements dans leur formation lors de la dernière saison morte et l’acquisition de Tyler Bozak devait aider à relancer cette concession. L’équipe du Missouri est l’une des pires formations du circuit Bettman présentement. Bozak connaît un début de saison difficile, lui qui obtenu 12 points, dont trois buts, en 30 parties. Les Blues lui verseront cinq millions $ annuellement jusqu’en 2020-2021.

Jack Johnson

À 31 ans, Jack Johnson a signé un contrat de cinq ans et 16,25 millions $ avec les Penguins de Pittsburgh cet été. L’ancien choix de première ronde (troisième au total) en 2005 ne livre pas la marchandise avec Sidney Crosby et sa bande. Sur le plan défensif, l’arrière a une piètre fiche de -8 et il ne compense pas offensivement, lui qui a seulement sept points au compteur en 31 joutes. Son long contrat deviendra inévitablement un boulet pour les Penguins.

Jay Beagle

Utilisé comme joueur de soutien lors de la récente conquête de la Coupe Stanley par les Capitals de Washington, Jay Beagle a touché le gros lot cet été avec les Canucks de Vancouver. En effet, il a paraphé une entente de quatre ans avec un salaire annuel de 3 millions $. Le joueur de centre de 33 ans a raté six semaines d’activités et n’a disputé que 10 parties, inscrivant un but et une mention d’aide.