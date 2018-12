«Tout a commencé par Cristobal»

Les ténors du hockey international sont bien connus. Les Canadiens, les Américains, les Russes, les Suédois et les Finlandais sont les chefs de file. Parmi les poursuivants, il y a la République tchèque, la Slovaquie, la Suisse. Puis, il y a de ces plus petits joueurs comme la Lettonie l’Allemagne et le Danemark qui ne cessent de s’améliorer. Voilà maintenant que la France s’invite à la danse.

En effet, le hockey français commence à attirer de plus en plus l'attention à l'international, mais également à l’intérieur des frontières de son propre pays, qui a d’ailleurs coaccueilli le Championnat du monde de hockey en 2017 à Paris en compagnie de Cologne, en raison de son amélioration.

«Il est vrai qu’aux Jeux olympiques à Albertville 1992, on avait eu des résultats. Mais on avait à peu près la moitié de l’équipe qui était naturalisée, a souligné Luc Tardif, qui est président de la Fédération française de hockey sur glace, lors de l’émission Les Partants à TVA Sports, vendredi. [...] On souhaitait remettre à plat tout notre système de formation, de plan de développement basé vraiment sur les jeunes joueurs français. On commence à toucher du doigt les résultats.

«Ç’a commencé avec Cristobal, qui a été un joueur entièrement formé au hockey mineur ici à Grenoble. Maintenant, Alexandre Texier, qui a été le premier choix au repêchage des Blue Jackets (NDLR : choix de 2e tour, 45e au total, en 2017). On commence à avoir nos propres formateurs. On a travaillé beaucoup avec les autres nations [...] et petit à petit on commence à trouver notre place.»

Outre Huet, qui a disputé 273 matchs en saison régulière comme gardien de but des Kings de Los Angeles, des Capitals de Washington, des Blackhawks de Chicago, mais surtout des Canadiens de Montréal, on peut également penser à Pierre-Édouard Bellemare et Antoine Roussel, comme représentant tricolore dans la LNH.

On peut également avoir en tête l’expérience de Stéphane Da Costa avec les Sénateurs et la sélection de Tim Bozon par les Canadiens de Montréal. Quoi qu’il en soit, maintenant, les rêves des jeunes hockeyeurs français commencent à prendre une toute autre proportion.

«Les jeunes, maintenant, ne se projettent pas seulement de jouer en ligue Magnus (NDLR : la première ligue de France), a continué Tardif. Mais ils savent qu’en travaillant, c’est possible d’être reconnu à l’étranger et pourquoi pas dans la Ligue nationale.»

Outre le hockey masculin, le hockey féminin également connaît ses avancées alors que l’équipe nationale évoluera dans le groupe A pour la première fois.

