Max Pacioretty en congé forcé

L'attaquant des Golden Knights de Vegas Max Pacioretty pourrait être laissé de côté vendredi soir, face aux Devils du New Jersey.

«Il n'y a rien qui cloche avec Max, a dit l'entraîneur-chef Gerard Gallant aux médias. Nous devons simplement mettre un joueur de côté ce soir et nous allons prendre une décision lors de l'échauffement.»

Toutefois, le numéro 67 semble être aux prises avec une blessure mineure.

«L'équipe croit que c'est mieux qu'il manque une partie plutôt que six, selon un porte-parole de l'équipe, tel que rapporté par le Review Journal. C'est la décision de l'équipe de direction de le laisser de côté.»

The Golden Knights told me left wing Max Pacioretty does, in fact, have a minor injury and won't play vs. Devils.

From a team spokesperson: "The team feels it is best for him to miss one game rather than six. (It) is management's decision to hold him out tonight." #VegasBorn