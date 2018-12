Les Chargers arrachent la victoire aux Chiefs

Une transformation de deux points réussie avec quatre secondes à faire au quatrième quart a permis aux Chargers de Los Angeles de surprendre les Chiefs 29 à 28 jeudi soir, à Kansas City.

Mike Williams a assuré la victoire aux visiteurs en captant la passe de Philip Rivers en toute fin de rencontre.

Le receveur des Chargers (11-3) a connu toute une soirée de travail en réussissant trois des quatre touchés de son équipe, dont le dernier au quatrième quart sur une passe d’une verge.

Plus tôt dans le match, Williams avait capté une passe de touché de trois verges, et avait franchi la ligne des buts adverses au terme d’une course de 19 verges. Justin Jackson a marqué l’autre touché des Chargers par la course.

Pour sa part, Rivers a complété 26 de ses 38 relais pour des gains de 313 verges. Le pivot a réussi deux passes de touché et a subi deux interceptions.

Du côté des Chiefs (11-3), Patrick Mahomes a rejoint Demarcus Robinson et Darrel Williams dans la zone payante au premier quart. Le quart-arrière a réussi 24 de ses 34 relais pour des gains de 243 verges.

Le porteur de ballon Damien Williams a quant à lui inscrit deux touchés par la course.

Il s’agit d’une première défaite en sept matchs à domicile cette saison pour les Chiefs, qui ont été rejoints par les Chargers au sommet de la section Ouest de l’Américaine à l’issue du match. Avec ce gain, les Chargers ont également assuré leur place en séries éliminatoires.