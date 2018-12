Le vestiaire du CH transformé

Publié aujourd'hui à 16h04

Mis à jouraujourd'hui à 16h16

La victoire est un baume sur bien des problèmes dans le sport professionnel, mais une chose est certaine, malgré un surplus évident de joueurs présentement, il n’y a pas de mécontent chez les Canadiens de Montréal.

Si la saison dernière tout le monde semblait marcher sur des œufs, cette année on me parle d’un groupe très uni.

Évidemment que les joueurs laissés de côté aimeraient tous jouer, mais que soit Charles Hudon, Nicolas Deslauriers ou David Schlemko, vous n’en trouverez aucun qui veut être une distraction autour de l’équipe.

Pas de surprise

David Schlemko a disputé 15 matchs consécutifs avant d’être laissé de côté à la suite de la défaite de 7-1 face au Wild. La compétition est particulièrement élevée à la ligne bleue quant on pense que Karl Alzner, Xavier Ouellet et Victor Mete jouent tous à Laval.

«Si tu te mets de la pression supplémentaire en pensant à la compétition interne et non à ce que tu dois faire sur la glace, ça peut te jouer des tours, a affirmé Schlemko à TVA Sports. Je dois me concentrer sur mon jeu et pour être honnête, je n’ai pas aimé ma performance au Minnesota, comme la plupart de mes coéquipiers. Il fallait s’attendre à des changements.»

Même son de cloche du côté de Nicolas Deslauriers, qui comprend parfaitement la décision de Claude Julien de l’avoir remplacé par Matthew Peca face aux Hurricanes jeudi.

«C’était une grosse défaite, a souligné l’attaquant à TVA Sports. Tu sais qu’il va y avoir des changements et quand l’équipe gagne, tu regardes ça d’une autre façon. On a gagné hier et ça passe mieux. C’est sur que les joueurs laissés de côté, on veut tous jouer.»

Un gros combat

Deslauriers a aussi prouvé à tout le monde qu’il pouvait continuer de jeter les gants sans craindre de subir une autre fracture au visage. Il s’est battu avec Nick Seeler mardi et ce fut un soulagement pour lui.

«Ça fait du bien! Depuis quelques matchs, j’'attendais ce moment et bien des gens pensaient que je ne pouvais plus me battre. J’ai essayé de mettre ça au clair que je pouvais encore le faire, mais tant que tu ne le fais pas, c’est difficile à prouver.»

Et les Canadiens vont encore avoir besoin de ses services alors que les matchs vont devenir de plus en plus intenses d’ici les prochaines semaines.

Avec Michael Chaput qui a raté l’entraînement de vendredi en raison d’une blessure à un pied, il sera intéressant de voir s’il y aura des changements face aux Sénateurs samedi.