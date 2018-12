Le meilleur receveur des Alouettes de retour

Les Alouettes de Montréal ont conclu une nouvelle entente d'une saison avec le receveur de passes Eugene Lewis.

«À sa première saison complète, Eugene a continué à démontrer de belles choses de par ses efforts, son attitude et son habileté à réussir des jeux importants, a commenté le directeur général des Alouettes Kavis Reed, par voie de communiqué. Il est encore jeune et il aura l'occasion d'occuper un plus grand rôle au sein de notre attaque au cours de la prochaine saison.»

Dans les faits, Lewis reviendra pour une troisième campagne dans l'uniforme des Alouettes. En 2018, sa première saison complète avec l'équipe, il a mené les receveurs du club montréalais avec 827 verges de gain sur réception et avec quatre touchés par la saison. L'athlète âgé de 25 ans a capté 44 ballons et a connu deux rencontres de 100 verges ou plus sur réception.

Avant de débuter sa carrière avec les Alouettes, l’Américain avait participé à des mini-camps avec les Bengals de Cincinnati et les Seahawks de Seattle.