Le meilleur boulot à temps partiel

Le gardien Karel St-Laurent a sans doute l’un des boulots à temps partiel les plus intéressants à Montréal : gardien substitut dans les entraînements des Canadiens.

Le Québécois de 27 ans, un ancien de la LHJMQ qui a également porté les couleurs des Redmen de McGill, est régulièrement appelé par «le grand club» pour venir prêter main forte durant les entraînements, que ce soit pour remplacer un gardien sur la touche, ou encore pour aider les joueurs blessés lorsque ceux-ci recommencent à patiner.

«Je venais souvent pour les gars qui avaient besoin de "rehab", j'ai embarqué sur la patinoire avec Shea Weber, David Schlemko et Paul Byron», a-t-il expliqué notre collègue Elizabeth Rancourt, vendredi.

St-Laurent a d’ailleurs admis que recevoir les tirs de Weber, c’est toute une expérience.

«C'était la première fois que je sentais le caoutchouc brûlé», s’est-il rappelé.

Apparemment, les joueurs du CH sont toujours heureux de le voir débarquer lors des entraînements.

«C'est une belle expérience, les gars apprécient de ne pas avoir à tirer dans un filet désert. Ils viennent me voir et me remercient.»

Entre ses cours à l’université et ses matchs avec les Blackhawks de Sorel-Tracy dans la LNAH, Karel St-Laurent a toute une façon de passer le temps!

À voir dans la vidéo ci-dessus.