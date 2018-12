Le combat de David Lemieux annulé

Le combat du boxeur David Lemieux a été annulé vendredi puisque le Québécois a été hospitalisé en raison de déshydratation.

Le Québécois de 29 ans devait se battre contre Tureano Johnson samedi soir au Madison Square Garden, à New York.

«David s'est affaibli considérablement afin de faire le poids. Nous avons dû l'amener à l'hôpital à la suite de malaises qui sont survenus à son réveil ce matin, a dit le président d'Eye of the Tiger Management, Camille Estephan, par voie de communiqué.

«On était au gym tard hier soir, a confié Estephan lors d'une conférence de presse en après-midi à New York. Il a souffert un peu plus pour faire le poids. On a fini et son poids était à 160,3, 160,5, alors une demi-livre de son poids. On lui a dit qu'il allait perdre du poids en dormant. On voyait qu'il était très affaibli déjà. Alors on a dit qu'on vérifierait comment il se sentirait le matin. J'étais en déjeuner d'affaires et Marc m'a texté qu'il était allé vérifier le poids à David et qu'il avait décidé de l'amener à l'hôpital vers 8h00-8h30. Ça ne regardait pas bien.

« [...] Pour moi, c'est sa santé avant tout. Le combat n'aura pas lieu et c'est tout. C'est la santé de David qui compte. On ne mettra pas un gars dans le ring faire 12 rounds de boxe si on n'est pas sûr à 100 % qu'il est correct. Alors le reste, je m'en fous.»

«La sécurité de nos boxeurs est toujours une préoccupation de la plus haute importance pour nous, a de son côté souligné le grand patron de Golden Boy Promotions, Oscar De La Hoya. Même si nous savons que David Lemieux est dans une condition stable, nous devons toujours user de précaution lorsque la santé de nos boxeurs est en jeu. [...] Nous souhaitons à David le meilleur et savons qu'il reviendra encore plus fort.

Lemieux est dans une condition stable, mais n'a pas reçu le feu vert des médecins.

«Je n'en sais pas beaucoup. Je suis arrivé ce matin et David était déjà à l'hôpital, a souligné le vice-président d'Eye of the Tiger Management, Antonin Décarie, lors de l'émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, vendredi midi. Je sais que c'était critique et les médecins n'ont pas donné le feu vert, donc on n'est pas allé de l'avant avec le combat.

«[...] On va s'assurer que David est bien et que ce n'est pas quelque chose de trop grave. Je me croise les doigts que ce soit juste un petit pépin, qui aurait pu être évité. Ensuite, il va falloir voir vers quoi on se dirige pour ses prochains combats.

De son côté, le Québécois Junior Ulysse (139 lb) a respecté la limite de poids en vue de son combat face à Maximilliano Becerra.

«Je suis perturbé, a confié Ulysse. Si ce n'était pas pour David, je ne serais pas ici. C'est lui la locomotive et c'est lui qui nous donne de la visibilité. Je tiens à le remercier. Mon match est pour lui, pour tous les sacrifices qu'il a faits.»