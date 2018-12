Cinq directeurs généraux en danger

Plusieurs directeurs généraux de la Ligue nationale de hockey (LNH) ont été congédiés ou ont quitté leurs fonctions en 2018.

Depuis le début de la campagne, Steve Yzerman a cédé sa place à Julien BriseBois avec le Lightning de Tampa Bay et Ron Hextall a été remplacé chez les Flyers de Philadelphie.

Voici une liste de cinq autres directeurs généraux qui pourraient être remplacés prochainement.

Stan Bowman, Blackhawks de Chicago

Engagé en juillet 2009, Bowman a mené, à tout le moins partiellement, les Blackhawks à trois conquêtes de la coupe Stanley. Cette saison toutefois, le club de l’Illinois est en difficulté. Bowman pourrait d’ailleurs avoir de la misère à relancer la formation.

Quatre de ses principaux éléments, soit Patrick Kane, Jonathan Toews, Brent Seabrook et Duncan Keith, sont vieillissants et possèdent encore des contrats au moins jusqu’à la fin de la saison 2022-2023. Ils commandent 33,4 millions $ par année collectivement et jouissent de clauses de non-mouvement.

Doug Armstrong, Blues de St. Louis

À la tête des Blues depuis le 1er juillet 2009, Armstrong a mené l’équipe à six participations consécutives aux séries éliminatoires entre la saison 2011-2012 et celle de 2016- 2017. Elle a toutefois été incapable de se rendre jusqu’au bout et cette année, elle croupit au fond du classement.

Armstrong pourrait néanmoins profiter d’un coussin d’environ 20 millions $ pour amorcer une reconstruction l’été prochain. Les défenseurs Jay Bouwmeester, Joel Edmundson et Robert Bortuzzo seront notamment joueurs autonomes.

Pierre Dorion, Sénateurs d’Ottawa

Les Sénateurs ont passé à travers de nombreuses controverses depuis un an, que ce soit l’histoire d’intimidation entre les couples de Mike Hoffman et d’Erik Karlsson ou le «Ubergate».

Ayant également échangé Dion Phaneuf au cours de la dernière année, fait l’acquisition de Matt Duchene et mis en doute l’avenir de l’entraîneur-chef Guy Boucher à la tête de l’équipe, Dorion pourrait malgré tout profiter de l’émergence des Sénateurs pour prolonger son séjour dans la capitale nationale.

Ken Holland, Red Wings de Detroit

Holland a fait de grandes choses pour les Red Wings. Il a gravé son nom trois fois sur la coupe Stanley, acceptant le rôle lors de la saison morte séparant les deux conquêtes de Detroit, en 1997 et 1998.

La séquence de 25 années de suite en séries éliminatoires s’est toutefois terminée en 2017. La direction des Red Wings pourrait maintenant être tentée d’amener du sang neuf après un règne de 21 ans de Holland.

Doug Wilson, Sharks de San Jose

Après Holland et David Poile, des Predators de Nashville, Doug Wilson est le DG qui est en place avec son équipe depuis le plus longtemps. Il a été engagé en 2003.

Malgré d’excellents rendements en saison régulière depuis son arrivée en poste, avec notamment cinq titres de section, on a accolé aux Sharks de San Jose une étiquette peu flatteuse en raison de leurs insuccès lors du tournoi printanier. Avec une formation vieillissante, il pourrait s’agir de la saison de la dernière chance pour Wilson.