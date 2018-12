Cette semaine dans l’univers de la WWE : TLC, un événement plus intéressant qu’on pense

Publié aujourd'hui à 15h31

Mis à jouraujourd'hui à 15h48

Le Poing : nouvelles et opinions sur la WWE

Mine de rien, la carte de TLC en est une bonne. Daniel Bryan contre AJ Styles devrait être solide. Seth Rollins contre Dean Ambrose devrait être bon. Mais LE match pour lequel j’ai le plus d’attentes est le match triple menace TLC entre Becky Lynch, Charlotte Flair et Asuka. Le combat a un potentiel énorme et c’est l’angle qui suscite le plus de réactions en ce moment. Si on se fie au match à Evolution être Lynch et Flair, ça a le potentiel d’être un des matchs de l’année à la WWE.

Ne vous attendez pas à ce que Rollins et Ambrose casse la baraque. C’est la première fois que les deux vont s’affronter depuis le heel turn de Dean, mais c’est justement ça, un premier match. Il serait surprenant que ceci ne devienne pas une rivalité sur plusieurs matchs et habituellement, tu veux garder ton meilleur combat pour la fin. Ceci dit, tu veux aussi que le premier combat soit assez solide pour intéresser les gens au second. Bref, ce sera un bon match à cause du talent des deux lutteurs, mais on ne verra un match de l’année.

J’ai bien hâte de voir dans quel état sera Strowman dimanche. C’est rapide comme retour. Il ne serait pas surprenant de voir un combat justement très rapide, avec Corbin dans le rôle du faire-valoir. Sinon, Stephanie McMahon pourrait choisir un remplaçant et là, ça pourrait aller dans bien des sens. Le tout dépend selon moi de la période avant laquelle Alexa Bliss pourra revenir dans l’arène. Si elle en a encore pour un bout, il ne serait pas surprenant de voir Corbin perdre et Bliss prendrait alors sa place. Sinon, à moins qu’on décide de ramener Kurt Angle ou d’y aller avec un autre DG, et surtout si Strowman ne peut pas lutter, Corbin pourrait sortir victorieux. Le match ne sera pas bon, mais les ramifications du match sont importantes et c’est ce qui pique mon intérêt.

Drew contre Finn et Orton contre Mysterio donnent de la profondeur à la carte. J’aime bien. Le match triple menace par équipe devrait aussi livré. Et dans le même genre que Strowman et Corbin, le combat Rousey contre Jax m’intéresse que pour l’histoire et non pas pour le match. J’espère simplement que Ronda ne se blessera pas dans le processus.

Quelle bonne idée de permettre à Tyler Breeze de lutter à NXT. La WWE devrait le faire plus souvent, comme on le voit au baseball ou au hockey, alors que des vétérans vont aller faire un tour dans les mineurs, sauf que dans le cas de NXT, la réaction est bien plus positive. Cependant, si Breeze lutte à NXT c’est donc dire qu’un jeune de NXT ne luttera pas. Et il est là le vrai problème. Il y a tellement de lutteurs et lutteuses signés par la WWE que malgré sept heures de télé par semaine en Amérique du Nord, il manque de place.

En terminant, des nouvelles du Québécois Kevin Owens. Contrairement à ce qui a été rapporté sur plusieurs sites de nouvelles américaines, il serait surprenant de voir KO revenir avant WrestleMania. Il ne faut pas oublier que la WWE aime se garder des surprises pour le Raw et le SmackDown Live d’après-Mania, mais aussi pour le Shake-Up qui a lieu une semaine ou deux après. Ce serait des dates de retour plus probables que février ou mars comme il a été rapporté. Si jamais la WWE revenait à Montréal à la fin avril comme l’an dernier, ce serait également une excellente date de retour.

Matchs de la semaine:

Daniel Bryan c. Mustafa Ali Ricochet c. Tyler Breeze Seth Rollins c. Baron Corbin

Vidéos de la semaine

Drew contre Dolph, part 2

Ember Moon, la future star de la compagnie

Résultats rapides

San Diego, Californie

Bobby Roode et Chad Gable ont battu les champions par équipe AOP et Drake Maverick dans un match handicap pour remporter les titres

Drew McIntyre a défait Dolph Ziggler

Bayley, acc. Sasha Banks a vaincu Alicia Fox, acc. par Jinder Mahal et les frères Singh

Lio Rush, acc. par Bobby Lashley a battu Elias

Ember Moon, acc. par Ronda Rousey a défait Tamina, acc. par Nia Jax

Le champion Intercontinental Seth Rollins a vaincu Baron Corbin dans un match TLC

Vidéos de la semaine

Charlotte et Asuka dans un avant-goût de TLC

Beaucoup de talent dans ce match par équipe

Résultats rapides

Las Vegas, Nevada

Daniel Bryan a battu Mustafa Ali

Le Miz et Shane McMahon ont défait Les Vegas Boys

Jeff Hardy et Rusev ont vaincu Samoa Joe et Shinsuke Nakamura

Asuka a battu Charlotte Flair par disqualification

Vidéo de la semaine

Un autre classique pour Gran Metalik

Résultats rapides

Las Vegas, Nevada

Buddy Murphy a battu Gran Metalik

Cedric Alexander a défait Tony Nese

Vidéos de la semaine

Un des meilleurs matchs cette semaine

Résultats rapides

Winter Park, Floride

EC3 a battu Bobby Fish, acc. par Undisputed Era

Oney Lorcan et Danny Burch ont défait les Mighty

Mia Yim a vaincu Reina Gonzalez

Le champion Nord-Américain Ricochet a battu Tyler Breeze

Vidéo de la semaine

Jinny, une des meilleures heels de la compagnie

Résultats rapides (deux émissions cette semaine)

Plymouth, Royaume-Uni

Flash Morgan Webster a battu Fabian Aichner

Isla Dawn a défait Killer Kelly

Zack Gibson et James Drake ont vaincu Amir Jordan et Kenny Williams

Joe Coffey a battu Trent Seven

Mark Coffey et Wolfgang ont battu Ashton Smith et Ligero

Joseph Conners a défait Jack Starz

Jinny a vaincu Xia Brookside

Dave Mastiff a battu Eddie Dennis

Événement spécial, dimanche le 16 décembre, sur la chaîne de la WWE

Carte confirmée pour TLC :

Le champion de la WWE Daniel Bryan c. AJ Styles

La championne féminine SmackDown Live Becky Lynch c. Charlotte Flair c. Asuka dans un match triple menace TLC

Le champion Intercontinental Seth Rollins c. Dean Ambrose

La championne féminine Raw Ronda Rousey c. Nia Jax

Braun Strowman c. Baron Corbin dans un match TLC. Si Strowman gagne il affrontera le champion Universel Brock Lesnar au Royal Rumble et Corbin ne sera plus DG à Raw. Si Corbin gagne, il deviendra le DG permanent de Raw

Les champions par équipe SmackDown Live La Barre c. Les Usos c. Le New Day dans un match triple menace

Le champion mi-lourd 205 Live Buddy Murphy c. Cedric Alexander

Natalya c. Ruby Riott, acc. par Liv Morgan et Sarah Logan dans un match de tables

Randy Orton c. Rey Mysterio dans un match de chaises

Jinder Mahal et Alicia Fox c. R-Truth et Carmella dans la finale du Mixed Match Challenge

Drew McIntyre c. Finn Balor

Elias c. Bobby Lashley, acc. par Lio Rush

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

Ne manquez pas la lutte WWE Raw, à l’antenne de TVA Sports, tous les mercredis en fin de soirée avec Kevin Raphaël et moi-même, Patric Laprade. Pour plus de détails sur l’heure de diffusion et sur les rediffusions, consultez la grille horaire de TVA Sports.

Pour me joindre, vous pouvez le faire via mon adresse courriel, sur Facebook ou Twitter avec l’aide du mot clic #LutteTVASports

Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine, c’est un rendez-vous!