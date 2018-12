«C’était une décision sans appel» – Marc Ramsay

NEW YORK - L’entraîneur Marc Ramsay a décidé de ne pas jouer avec le feu lorsqu’il a constaté l’état dans lequel se trouvait David Lemieux vendredi matin.

«Ma décision a été prise en prévention, a souligné celui qui s’occupe du boxeur depuis plusieurs années. Lorsque je l’ai vu en entrant dans sa chambre, il était plus affaibli qu’à l’habitude.»

«Il m’a dit qu’il avait des étourdissements. C’était une décision sans appel. Par la suite, en direction de l’hôpital, j’ai appelé Camille Estephan pour lui dire que je n’embarquerais pas David dans le ring. Il m’a tout de suite secondé dans ma prise de position.»

Lemieux est demeuré pendant quatre heures à l’hôpital où il a été réhydraté avec des poches de soluté. Lors du premier test sanguin, il a présenté un taux anormal de créatitine qui a redescendu dans les heures suivantes. Le boxeur aura une autre prise de sang à son retour à Montréal.

«C’est la première fois qu’il me faisait peur comme cela, a précisé Ramsay. Il n’était pas confus, mais c’était facile de voir qu’il avait des étourdissements.»

Pendant une dizaine de minutes, Lemieux a tenté de convaincre son entraîneur qu’il serait prêt à se battre samedi. Toutefois, c’est Ramsay qui a eu le dernier mot.

«Je comprends qu’il y avait un aspect financier derrière ce qu’il me disait, a affirmé Ramsay. C’est une catastrophe financière pour tout le monde. Par contre, mon rôle est de le protéger.»

La puissance pour les 168 lb

La question qu’on se pose pour la deuxième fois en 2018: est-ce que c’est la fin pour David Lemieux chez les 160 lb ? Ramsay veut s’asseoir avec son boxeur et son promoteur avant de se pencher sur la suite des choses. Par contre, on sent que la décision est presque prise.

«Plusieurs spécialistes nous ont dit que c’était possible pour David de faire 160 lb. Pour des raisons qu’on ne comprend pas, il n’est pas en mesure de le faire de façon régulière et de façon sécuritaire, a souligné l’entraîneur d’expérience. Il faut se poser les vraies questions si c’est dans son intérêt de continuer dans cette catégorie.

«Pour ce qui est de voir David chez les 168 lb, il a la puissance nécessaire pour cette catégorie. On va devoir analyser l’ensemble de l’œuvre si on va dans cette direction.»

Canelo Alvarez pourrait gagner une ceinture dans cette catégorie ce soir contre Rocky Fielding. Est-ce qu’un possible Lemieux-Alvarez pourrait avoir lieu dans cette catégorie ? Attendons de voir les développements.