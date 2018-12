Simon Kean veut sa revanche

Le boxeur Simon Kean souhaite officiellement obtenir une revanche face à Dillon Carman.

Le Trifluvien a publié un message sur son compte Instagram mentionnant que les négociations avec le clan Carman sont déjà en cours.

«Les négociations pour ma revanche contre Dillon Carman sont engagés [sic]! De retour sur le ring en 2019, affamé comme un ours au printemps!», peut-on lire dans la publication.

Kean s'était incliné par K-O au quatrième round face à l'Ontarien, encaissant ainsi la première défaite de sa carrière professionnelle en 16 combats.

Son promoteur et président d'Eye of the Tiger Management Camille Estephan a confirmé les appréhensions de son poulain lors de son passage à l'émission Les Partants jeudi matin.

«Il demande une revanche depuis la première heure suivant le combat. Moi, je ne voulais pas qu'il se batte dans les six prochains mois», a révélé Estephan.

«Nous avons demandé à Simon de bien respecter les consignes des médecins, ce qu'il a fait très bien. On le suit très étroitement dans son entraînement en gymnase et je peux vous dire qu'on a aucune inquiétude.»

Si Kean respecte l'échéancier fixé par les médecins à la lettre, il pourra remonter dans le ring à partir du 7 avril 2019.