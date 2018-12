Les Canadiens de Montréal n’ont pas été parfaits face aux Hurricanes de la Caroline, jeudi, mais ils ont joué du meilleur hockey qu'ils ne l'ont fait au Minnesota.

Dans un match où sept buts au total ont été marqués en troisième période, le CH a tenu bon pour l’emporter 6-4.

«Nous avons eu de bonnes chances en début de match. On ne leur en a pas donné beaucoup non plus. C’est en troisième que le jeu s’est ouvert», a noté l’entraîneur-chef Claude Julien.

Le pilote du Tricolore a aussi admis que la fatigue, notamment causé par un calendrier chargé, que la fatigue est bel et bien installée dans le vestiaire.

«Il faut réaliser qu’à ce temps-ci de l’année, il se passe beaucoup de choses. À un moment donné, la fatigue s’installe. Surtout lorsque tu voyages et que tu reviens à la maison une journée. Les gars n’ont pas arrêté», explique-t-il.

«On est arrivé au petit matin (mercredi) avant la visite des hôpitaux. Il y a une certaine fatigue, mais l’effort est là.»

Jeff Petry dominant

Par ailleurs, Jeff Petry s’est attiré des éloges avec une soirée de deux buts.

Julien a répété que le retour au jeu du capitaine à la ligne bleue lui enlève des responsabilités.

La présence de Weber l’aide beaucoup. Nous en avons parlé avant que Shea revienne. Il a fait du bon travail en son absence pendant presque un an.

«On savait qu’il y avait des soirs où c’était difficile, parce qu’il y a des soirs où on lui en donnait beaucoup.»

Compétition à l’interne

Deux changements ont été apportés dans la formation face aux «Canes» et Julien a misé sur la vitesse de l’attaquant Matthew Peca et des habiletés offensives du défenseur Mike Reilly.

Julien se dit satisfait du rendement des deux revenants.

«Peca a marqué un gros but pour nous, a-t-il concédé. Reilly a connu un bon match aussi.

«Nous allons continuer à faire de la compétition à l’interne. Tant et aussi longtemps que les gars répondent bien, c’est à notre avantage.»