Lemieux-Canelo : Camille Estephan viserait le «Cinco de Mayo»

En cas d’une victoire éclatante de David Lemieux face à Tureano Johnson, samedi soir au Madison Square Garden, il est évident que le Québécois demandera, à nouveau, un combat contre le Mexicain Saul «Canelo» Alvarez.

Évidemment, les deux boxeurs en question, qui seront à l’œuvre lors du même gala au MSG, samedi, doivent l’emporter. Mais si jamais tel est le cas, le grand patron d’Eye of the Tiger Management et promoteur de Lemieux, Camille Estephan, aura tout à sa disposition pour demander légitimement un choc face au Mexicain.

Il faut gagner ce combat (contre Tureano Johnson) avant, a souligné Estephan lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports, jeudi. Ce que je vous dis, c’est que je vais insister énormément avec une belle victoire de David que le combat de Canelo, le prochain combat, arrive tout de suite.»

Plusieurs rumeurs veulent en effet que «Canelo» affrontera pour une troisième fois Gennady Golovkin au début du mois de mai, à l’occasion du «Cinco de Mayo», une fête d’importance au Mexique.

«Je ne pense pas que le troisième combat entre "Canelo" et Golovkin va arriver en mai, a confié Estephan. Je ne sais pas si ça va arriver en 2019, ce n’est pas à moi de décider ou prédire.

«On vise une victoire éclatante contre Johnson et après, le "Cinco de Mayo", on va se demander la vraie question: est-ce que Canelo serait capable de prendre les coups de poing de David Lemieux?»

Mais encore une fois, Lemieux devra tout d’abord se débarrasser de Johnson, ce qui ne s’annonce pas une mince affaire.

«Tureano Johnson, c’est tout un dossier dans les mains, a continué Estephan. C’est un gars qui est très compliqué à boxer, ambidextre, gaucher, droitier. Quand tu es un boxeur comme David Lemieux, tu as confiance, tu as de la dynamite dans les mains. Il a beaucoup plus de dynamite que Johnson, mais il faut faire attention, ce sera une guerre.»

