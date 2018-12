Le jour de la marmotte pour Carson Wentz

Le malheur s’acharne sur le quart-arrière des Eagles de Philadelphie Carson Wentz, alors que celui-ci souffre d’une fracture à une vertèbre.

Selon le réseau NFL Network, la formation de la Pennsylvanie a fait passer de nombreux tests médicaux au pivot de 25 ans pendant la saison, mais seulement le dernier examen aurait révélé cette fracture. Wentz n’aura pas besoin de passer sous le bistouri, car seulement le temps pourra guérir sa blessure.

Les Eagles devront donc déterminer prochainement s’il est trop risqué de faire jouer Wentz lors des prochains matchs. Il est cependant assuré qu’il ratera l’affrontement contre les Rams de Los Angeles, ce dimanche.

En 11 matchs cette saison, le quart-arrière a complété 279 passes pour plus de 3000 verges et 21 touchés.

La malchance s’acharne sur Wentz, lui qui a également raté les deux premiers duels des siens en 2018, trois parties en saison régulière en 2017 et l’ensemble des dernières séries éliminatoires en raison d’une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche.

Il avait aussi raté le camp d’entraînement lors de sa première saison dans la NFL en raison de côtes fracturées.

Comme ce fut le cas lors de la dernière campagne et au début de la présente, c’est Nick Foles qui prendra les rênes de l’attaque des Eagles. Ce dernier avait mené les siens à la conquête du Super Bowl. Cette saison, il a complété 54 passes pour 451 verges et un majeur, obtenant une victoire et subissant un revers.