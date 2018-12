Football universitaire: les entraîneurs en faveur d’un top 8 national

Il y a un peu plus de deux semaines, tous les entraîneurs des équipes universitaires de football au Canada se sont rencontrés en marge du match de la Coupe Vanier pour parler, notamment, d’une refonte des éliminatoires.

En ce moment, chaque champion de section (Québec, Ontario, Ouest et Atlantique) se voit accorder un billet pour les éliminatoires. C’est donc dire qu’actuellement il est impossible de voir les Carabins de l’Unviersité de Montréal affronter le Rouge et Or de l’Université Laval en finale ou bien d’assister à un match ultime entre les Dinos de l’Université Calgary et les Thunderbirds de l’Université de la Colombie-Britannique.

Depuis quelque temps déjà, l’actuel système éliminatoire est critiqué pour cette raison. Et cela pourrait changer prochainement.

«Il y a eu des réunions à Québec pendant la semaine de la Coupe Vanier, a souligné l'entraîneur des Carabins, Danny Maciocia, lors de l'émission Les Partants, jeudi, sur les ondes de TVA Sports.. Je faisais partie d’un comité qu’on appelle de compétition. On a jasé. Et ç’a jasé assez fort. On a échangé. On a parlé de plusieurs sujets, (dont celui) de changer la formule des séries.

«On a sorti une proposition que les responsables doivent étudier et voter là-dessus. Il y a toujours le côté financier qui va faire partie du processus. On verra si on peut implémenter en 2020. En 2019, on gardera le statu quo pour le moment. Je pense que c’est une proposition intéressante. Ça se peut qu’on puisse voir Montréal-Laval dans une demi-finale ou même peut-être une Coupe Vanier.»

La proposition suggère un format éliminatoire à huit équipes.

«C’était unanime, a confié Maciocia. Tout le monde était satisfait de la proposition qu’on a soumise. C’est maintenant sur le bureau des directeurs sportifs.»

