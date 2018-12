Cinq raisons pourquoi les Capitals pourraient répéter leur exploit

Malgré le départ de l’entraîneur-chef Barry Trotz, les Capitals de Washington connaissent un excellent début de saison et peuvent certainement croire en leurs chances de répéter leur exploit du printemps dernier.

Voici cinq raisons pour lesquelles les champions en titre de la Coupe Stanley seront difficiles à détrôner.

Alexander Ovechkin

À 33 ans, Alexander Ovechkin ne montre aucun signe de ralentissement. Au contraire, le capitaine des Capitals est en voie de réaliser une de ses meilleures saisons en carrière. Avec 25 réussites en 30 matchs, le Russe trônait au sommet du classement des meilleurs buteurs de la Ligue nationale de hockey (LNH) avant les rencontres de jeudi. Il a déjà amassé 39 points et, s’il maintient le rythme, il pourrait franchir le cap des 100 points d’ici la fin du calendrier régulier. Un exploit qu’il a réalisé quatre fois dans sa carrière, mais qu’il n’a pas su répéter depuis 2009-2010.

L’avantage numérique

La force de frappe des Capitals est grande et particulièrement efficace depuis le début de la saison en avantage numérique. La troupe de Todd Reirden est cinquième à ce chapitre dans la LNH avec un pourcentage d’efficacité de 26,9 %. Avec 15 points chacun en supériorité numérique, les attaquants Evgeny Kuznetsov et Nicklas Backstrom ainsi que le défenseur John Carlson expliquent en grande partie les succès des Capitals dans cette facette du jeu depuis le début de la campagne.

Nicklas Backstrom

Nicklas Baskstrom a commencé la saison sur les chapeaux de roue. Le joueur de centre compte déjà 38 points en 30 matchs, soit seulement un de moins qu’Ovechkin. Le Suédois de 31 ans est en voie de connaître sa meilleure campagne depuis 2009-2010 lorsqu’il avait amassé 101 points. Il pourrait également surpasser son record personnel de 33 buts, également établi en 2009-2010. Backstrom a 10 buts à sa fiche cette saison.

Braden Holtby

Après avoir connu une saison 2017-2018 plutôt ordinaire, le gardien numéro 1 des Capitals a été brillant lors des séries éliminatoires. Bien qu’il ne soit pas aussi éclatant depuis le début de la campagne, il est néanmoins beaucoup plus constant que la saison dernière. Il pointe d’ailleurs au huitième rang au classement des gardiens ayant remporté le plus de victoires avec 12 en 20 départs. Il affiche une très honorable moyenne de buts alloués de 2,81 et un taux d’arrêts de ,913.

La profondeur à l’attaque

Outre les Ovechkin, Backstrom et Kuznetsov, les Capitals misent sur un noyau de joueurs explosifs n’ayant aucun complexe autour du filet adverse. T.J. Oshie (10 buts), Jakub Vrana (9 buts) et Tom Wilson (8 buts) font partie du nombre. La formation de Washington pointe d’ailleurs au deuxième rang parmi toutes les équipes de la ligue pour le nombre de buts pour par match avec 3,70. Seul le Lightning de Tampa Bay la devance à ce chapitre avec 4,00.