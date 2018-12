Baseball à Montréal: un stade de 32 000 sièges serait idéal

Un stade avec une capacité globale de 32 000 sièges serait idéal pour accueillir éventuellement un club de baseball majeur à Montréal.

C’est ce que mentionnent les conclusions générales, dévoilées jeudi, de l’étude de marché et des consultations effectuées par les investisseurs souhaitant le retour d'une équipe du baseball majeur à Montréal.

«Une capacité globale de 32 000 sièges comprenant 60 suites, cinq suites pour des groupes, 100 loges ou tables en terrasse et 1 400 places de club constituerait la configuration idéale», indique-t-on.

Autre conclusion intéressante : les entreprises de la région métropolitaine de Montréal seraient disposées à soutenir une nouvelle équipe ou un nouveau stade grâce à l'achat de sièges premium et à des partenariats.

Sans surprise, une localisation au centre-ville est par ailleurs très importante pour les chefs d’entreprise interrogés. À propos, 70 % d'entre eux ont justement dit préférer une capacité de 35 000 sièges ou moins pour le stade.

«Nous sommes très reconnaissants envers toutes les personnes qui ont participé à nos groupes de discussion, entrevues et au sondage sur le baseball, ce qui nous a permis de recueillir des informations extrêmement utiles, a déclaré Stephen Bronfman, par voie de communiqué. Les résultats montrent à quel point les gens sont intéressés par le retour d'une équipe majeure de baseball à Montréal. Les données que nous avons recueillies nous aideront grandement à atteindre notre objectif ultime de ramener le baseball majeur à Montréal d'une manière excitante, profitable et durable.»

Des investisseurs déterminés

Au cours des prochains mois, le Groupe de Montréal partagera les résultats de ces consultations ainsi que les résultats de l'étude de marché de Conventions, Sports & Leisure International avec les dirigeants du baseball majeur. Bien que le processus soit complexe, les investisseurs demeurent fermement résolus à ramener une équipe de la MLB à Montréal.

L’engouement face à un possible retour des Expos semble aussi avoir été prouvé pendant ces consultations. On dénote ainsi «un fort soutien» pour le retour du baseball majeur à Montréal, mentionnant un intéressant taux de réponse au sondage effectué auprès du public.

- Aux côtés de Stephen Bronfman, le groupe montréalais est dirigé par Pierre Boivin, président et chef de la direction de Claridge Inc. Alain Bouchard, Mitch Garber, Eric Boyko et Stéphane Crétier sont également impliqués. Les investisseurs sont par ailleurs appuyés par William Jegher et Richard Epstein.