Une mention d'aide très payante pour Marner

L'attaquant des Maple Leafs de Toronto Mitch Marner a obtenu une mention d'aide très payante, mardi soir, face aux Hurricanes de la Caroline.

L'athlète de 21 ans a en effet récolté une 35e aide cette saison, lui permettant ainsi de mettre la main sur un boni de performance de 212 500 $ dès son 31e match de la campagne.

Marner peut toucher jusqu'à 850 000 $ en bonis de performance par saison.

En plus des 35 aides, il peut gagner 212 500 $ par catégorie s'il atteint les 20 buts, les 60 points et une moyenne de point par match de 0,73 et plus.

En 2017-2018, Marner a réussi à atteindre chacun de ces plateaux et a ainsi touché le boni maximal de 850 000 $ rattaché à son premier contrat professionnel.

Il sera joueur autonome avec compensation à la fin de la campagne et plusieurs s'attendent à le voir signer une entente qui lui rapportera près de 10 millions $ par saison.