Un geste d'une terrible violence de la part d'un jeune hockeyeur

Un jeune hockeyeur a commis un geste d’une terrible violence dans un match de la Metroplex High School Hockey League, près de Dallas.

Sur des images qui ont été partagées sur les réseaux sociaux par le journaliste Gino Reda (TSN), on peut voir l’agresseur utiliser son bâton telle une hache pour asséner deux puissants coups à sa victime, qui est couchée sur la patinoire.

Selon ce que rapporte TSN, le joueur fautif a été suspendu indéfiniment, et celui qui a été attaqué se porte bien.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessous.

Nasty stick swinging attack at a high school hockey game just outside of Dallas.

Both teams play in the Metroplex High School Hockey league sponsored by the Dallas Stars.

The player swinging the stick has been suspended indefinitely. The kid getting attacked is fine. pic.twitter.com/W86zDjdz4L