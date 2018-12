Un fan de l'Avalanche défonce la vitre du banc des punitions

Un partisan de l'Avalanche du Colorado avait un message pour le défenseur des Oilers d'Edmonton Matt Benning, et il s'est assuré de le faire passer, mardi soir, en défonçant la vitre du banc des punitions.

Benning, qui venait de jeter les gants avec Matt Calvert de l'équipe favorite de l'homme assis au premier rang, n'a pas du tout paru impressionné par la scène.

Le partisan, qui a paru se couper aux mains ainsi qu'au visage, a non seulement forcé la venue de l'équipe d'entretien sur la patinoire, mais il a également entraîné une pause commerciale pour les diffuseurs de la rencontre.

Here's better video of the fan hitting the glass at the #Avs game, he doesn't seem to hit it that hard, why did it break so easily? (h/t @w_t_fowler) pic.twitter.com/kw3AR5ft7E