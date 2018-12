Trois problèmes derrière les chiffres de la LNH

Publié aujourd'hui à 13h23

Mis à jouraujourd'hui à 13h40

Lundi dernier, je vous parlais des revenus de la Ligue nationale de hockey qui allaient probablement être en hausse de 2% cette saison, soit la plus petite hausse depuis une quinzaine d’années, alors que la moyenne est normalement de 6%.

Actuellement, le réel problème est la faiblesse du dollar canadien. Comme je le mentionnais, l’an dernier il se rapprochait de 79 cents face au dollar américain alors qu'il est présentement à 75 cents.

Cette différence est énorme parce qu’elle gruge les revenus de la LNH. Il est évidemment important de vous rappeler qu’au Canada, les revenus des équipes sont en dollars canadiens, mais que les salaires des joueurs sont versés en dollars américains.

Sans la faiblesse du dollar canadien, les revenus de la Ligue nationale seraient en hausse de 4% cette saison et selon une source, la LNH croit que malgré la faiblesse du dollar canadien, la hausse réelle sera de 2,5% à la fin de l’exercice 2018-2019.

C’est évidemment facile d’être déçu de cette faible hausse, mais il faut quand même la mettre en contexte alors que l’an dernier la hausse fut de 9% avec l’arrivée des Golden Knights de Vegas, ce qui est énorme!

Les autres problèmes

Comme je le mentionnais également lundi dernier, les joueurs devront placer maintenant 13,5% de leur salaire en fiducie (escrow) lors du deuxième trimestre, alors que c’était 11,5% au premier trimestre. Ça s’explique par les revenus mois élevés que prévu (2 à 2,5% au lieu de 3%) et aussi en raison des compensations remises aux joueurs qui sont plus élevées que prévu.

Le problème est le suivant: les joueurs signent souvent des contrats où les salaires sont très élevés dans les premières saisons. Prenons l’exemple du salaire de John Tavares qui va toucher 15,9 millions $ cette saison, comparativement à 7,95 millions $ lors de la dernière année de son entente, en 2025-2026. C’est aussi la même chose pour Carey Price qui va recevoir 15 millions $ cette saison alors qu'il touchera 7,5 millions $ la dernière année de son entente, en 2025-2026.

Il ne faut pas oublier non plus qu’il y a de gros salariés présentement qui jouent dans la Ligue américaine de hockey et ces joueurs ne mettent pas d’argent en fiducie (escrow).

C’est le cas de Karl Alzner (6M$), Matt Moulson (3M$) et Mike Condon (2,5M$). Ce n’est qu’une goute dans un verre d’eau, mais il est toujours préférable que tous les gros salariés jouent dans la LNH pour faire baisser le niveau d’escrow que les joueurs doivent payer.

La solution

Il n’y a pas 1000 solutions actuellement. Il faudrait vraiment que le dollar canadien prenne de la valeur pour que les revenus de la LNH augmentent de plus de 2,5%, mais la tendance n’est vraiment pas à la hausse présentement.

Personne n’est vraiment en mesure de prédire ce qui va réellement se produire avec le Huard, ce qui fait en sorte qu’on devra être patient avant de savoir clairement à quoi ressemblera le plafond salarial la saison prochaine.