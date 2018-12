«Nous ne sélectionnerons aucun défenseur au 1er tour»

Les Hurricanes de la Caroline tenteront de bâtir une formation spectaculaire et axée sur l'attaque, si bien que le propriétaire de l’équipe, Tom Dundon, a exclu toute possibilité de sélectionner un défenseur au premier tour du repêchage.

«Tant et aussi longtemps que je serai ici, nous n’allons pas repêcher un défenseur au premier tour», a-t-il déclaré dans une entrevue avec le «Triangle Business Journal», indiquant que les Hurricanes sont à la recherche d’un franc-tireur.

«Je veux avoir plus d’attaque, je veux perdre 5-4, et non 2-1. Si nous perdons 5-4, au moins j’aurai eu du plaisir.»

Les Hurricanes n’ont inscrit que 72 buts cette saison, soit seulement un de plus que les Kings de Los Angeles, qui croupissent au dernier rang du circuit à ce chapitre.

La formation de Raleigh a raté les séries lors des neuf dernières saisons, et elle se situe présentement au sixième rang de la section Métropolitaine, avec une fiche de 13-12-4.

Des rumeurs ont lié les Hurricanes à l’attaquant William Nylander, mais ce dernier a signé un contrat de six ans avec les Maple Leafs de Toronto, le 1er décembre dernier, au terme d’une longue impasse contractuelle.