Nicolas Deslauriers, une exception exemplaire

N’ayons pas peur des mots, les Canadiens de Montréal ont mangé une volée mardi soir. Il n’y a pas beaucoup de positif à retirer d’une telle contre-performance.

Mais il y en a tout de même un : Nicolas Deslauriers. Le gros gaillard du Tricolore a jeté les gants pour essayer de réveiller son équipe qui somnolait contre le Wild du Minnesota. Malheureusement, cela n’a pas fonctionné.

Que vous soyez pour ou contre les combats dans la Ligue nationale importe peu parce que je peux vous assurer que bon nombre d’organisations jugent qu’il est important d’avoir quelqu’un dans l’alignement qui peut calmer les ardeurs des joueurs turbulents chez l’adversaire.

Les Canadiens sont jeunes et petits. On l’a vu souvent depuis le début de la saison, plusieurs formations croient que la meilleure façon de déstabiliser les joueurs du CH est de les frapper. C’est pour cela qu’un joueur comme Deslauriers est si important.

Le joueur de quatrième trio est capable de prendre une présence régulière et, comme il l’a démontre l’an passé, peut contribuer offensivement aussi. Mais si les adversaires veulent jouer la carte de l’intimidation, ils sont conscients qu’ils pourraient avoir à lui rendre des comptes.

Je sais, certaines personnes vont dire que c’est «old school» et dépassé comme mentalité, mais détrompez-vous, ça existe encore. Non seulement plusieurs clubs croient encore que cette dimension est importante, surtout les joueurs eux-mêmes y croient.

Si Deslauriers est tant apprécié par ses coéquipiers et joue régulièrement, ce n’est pas simplement parce qu’il est gentil ou bon raconteur. Les joueurs savent qu’il va les protéger coûte que coûte.

Mardi soir eu Xcel Energy Center, Deslauriers ne défendait pas l’un des siens, il essayait de provoquer une étincelle. C’est le genre de combat que l’on voit de moins en moins et que la LNH tente d’enrayer, c’est vrai. Mais ce n’est pas demain la veille qu’on abolira complètement les combats.

Le caractère des «Big Bad Bruins» remis en doute

Au cours des derniers jours, les Maple Leafs de Toronto ont été critiqués parce que la super vedette Auston Matthews se fait abuser sur la glace et personne ne le défend. Le caractère des «Big Bad Bruins» a été remis en doute plusieurs fois cette saison parce que, en l’absence de Zdeno Chara, ils sont plus timides.

Je ne sais pas comment ils vont remédier à ce problème, mais pour ceux qui pensent que d’avoir un joueur «tough» dans son alignement n’est pas important, je vous réponds ceci : Ryan Reaves.

L’armoire à glace des Golden Knights de Las Vegas est le joueur le plus craint dans la LNH. Il permet aux Jonathan Marchessault et Max Pacioretty de jouer à leur guise sans trop s’inquiéter. Les Rangers de New York et d’autres clubs lui ont fait la cour sachant que tout le monde est plus grand et gros quand il est là.

Les Rangers croyaient que de l’avoir avec eux aurait notamment calmé Tom Wilson, qui joue au dur quand personne est là pour le ramener à l’ordre. Reaves, en passant, a marqué 37 buts en plus de 500 matchs dans la LNH. Il touche un salaire de près de 2,8 millions $ par saison. Les buts sont un bonus. Sa présence est surtout pour assurer que les autres puissent faire leur travail et marquer des buts en toute tranquillité.