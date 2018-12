LNH: une soirée de premières pour Mikko Rantanen

L’attaquant de l’Avalanche du Colorado Mikko Rantanen a amassé quatre points, dont un but, pour devenir le premier joueur cette saison à atteindre le plateau des 50 points dans la LNH.

Rantanen a participé aux quatre buts des siens, mais l’Avalanche s’est tout de même inclinée 6-4 face aux Oilers d’Edmonton.

Avec 52 points en 31 matchs cette saison, Rantanen possède une avance de cinq points au sommet du classement des pointeurs de la LNH sur son coéquipier Nathan MacKinnon. À ce rythme, il terminera la campagne avec 138 points.

De plus, c’est la première fois de l’histoire de la LNH qu’un Finlandais atteigne en premier le plateau des 50 points dans une saison. De plus, c’est la deuxième fois de l’histoire de l’organisation des Nordiques/Avalanche qu’un joueur réussisse un tel exploit, après Peter Forsberg en 1997-1998.

De plus, il est devenu le cinquième joueur de l’histoire des Nordiques/Avalanche à atteindre le plateau des 50 points après les 31 premiers matchs d’une saison ou moins après Peter Stastny (4x), Marian Stastny (1x), Michel Goulet (1x) et Forsberg (1x). Depuis 1996-1997, seulement trois joueurs ont réussi l’exploit : Jaromir Jagr, Mario Lemieux et Evgeni Malkin.

Rantanen est sur une séquence de 12 matchs avec au moins un point.

Le trio composé de Rantanen, Gabriel Landeskog (2B, 2A) et Nathan MacKinnon (2A) a accumulé 137 points depuis le début de la campagne.