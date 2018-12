LNH: la remontée des Penguins

Il n’y a pas si longtemps, les Penguins de Pittsburgh croupissaient dans les bas-fonds du classement de l’Association de l’Est. La situation est toute autre actuellement.

Les Penguins croiseront le fer, mercredi, face aux Blackhawks de Chicago, sur les ondes de TVA Sports, dès 19h30.

La formation de la Pennsylvanie a remporté six de leurs 10 derniers matchs et accumulé 14 points lors de cette séquence, si bien qu’ils sont actuellement au neuvième échelon du classement de l’Est. Elle a d’ailleurs le même nombre de points que les Islanders de New York, au troisième rang du classement de la section Métropolitaine.

Phil Kessel et Evgeni Malkin sont les meilleurs pointeurs des Penguins, avec 33 points. Sidney Crosby a 32 points.

De leur côté, rien ne va plus pour les Blackhawks, qui sont derniers de l’Association de l’Ouest et qui ont perdu leurs huit derniers duels.