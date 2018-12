Huit marqueurs qui ne savaient plus passer

Cette saison dans la Ligue nationale de hockey, trois joueurs ont atteint le plateau des 20 buts sans même avoir amassé plus de 10 mentions d’aide.

Il s’agit des attaquants Patrik Laine (21 buts, 6 aides), des Jets de Winnipeg, Jeff Skinner (21 buts, 10 aides), des Sabres de Buffalo, et Joe Pavelski (20 buts, 7 aides), des Sharks de San Jose.

Voici quelques autres saisons marquantes du genre dans l’histoire de la LNH.

Joe Malone (44 buts, 4 aides)

Lors de la toute première saison de la Ligue nationale de hockey, en 1917-1918, l’attaquant des Canadiens de Montréal Joe Malone a réussi ce qui est encore à ce jour la saison de 40 buts avec le plus petit nombre de mentions d’aide dans l’histoire. Il faut cependant dire qu'à cette époque, il n'y avait qu'une seule mention d'aide comptabilisée par but.

Alex Ovechkin (50 buts, 21 aides)

En 2015-2016, le capitaine des Capitals de Washington Alex Ovechkin a remporté le trophée Maurice-Richard en inscrivant 50 buts et seulement 21 mentions d’aide. C’est le plus petit nombre d’aides récoltées par un marqueur de 50 buts dans l’histoire de la LNH.

Reggie Leach (61 buts, 30 aides)

À l’image de Joe Malone et d’Alex Ovechkin, l’attaquant Reggie Leach est celui qui détient le record du plus petit nombre d’aides parmi les marqueurs de 60 buts dans l’histoire de la LNH. Il a connu cette campagne particulière en 1975-1976, avec les Flyers de Philadelphie.

Brett Hull (86 buts, 45 aides)

Marqueur hors pair, Brett Hull détient le record du plus petit nombre d’aides pour un marqueur de 70 buts ainsi que pour un marqueur de 80 buts. En 1990-1991, avec les Blues de St. Louis, Hull a amassé 86 buts et 45 aides. Puis la saison suivante, il a amassé 70 buts et 39 mentions d’aide. Un vrai tireur d’élite!

Brandon Pirri (22 buts, 2 aides)

L’attaquant Brandon Pirri n’a jamais été une vedette dans la LNH, mais il a connu une saison vraiment particulière en 2014-2015 avec les Panthers de la Floride. Il a alors inscrit un sommet personnel de 22 buts tout en ne récoltant que deux petites aides.

Peter Bondra (34 buts, 9 aides)

Dans l’histoire récente, un seul joueur a inscrit plus de 30 buts et récolté moins de 10 mentions d’aide au cours d’une campagne et il s’agit de l’attaquant des Capitals de Washington Peter Bondra. Le Slovaque avait terminé au sommet des marqueurs de la LNH en 1994-1995, saison écourtée par un lock-out.

Sergei Gonchar (21 buts, 10 aides)

En 1998-1999, le défenseur des Capitals de Washington Sergei Gonchar est devenu le premier arrière de l’histoire de la LNH à inscrire 20 buts ou plus sans amasser plus de 10 mentions d’aide. Cette marque tient toujours aujourd’hui.

Alfred «Pit» Lépine (16 buts, 0 aide)

L’attaquant Alfred «Pit» Lépine a porté les couleurs des Canadiens de Montréal de 1925 à 1938 et il a connu une saison de 16 buts et zéro mention d’aide en 1926-1927. Encore à ce jour, il s’agit du record pour le plus grand nombre de buts dans une campagne sans avoir récolté d’aide.