«Hudon mérite une vraie chance»

Charles Hudon doit commencer à trouver le temps long...

L’attaquant québécois a été laissé de côté dans les six derniers matchs des Canadiens. En fait, il est inactif en décembre. Sa dernière présence remonte au 27 novembre.

Selon notre analyste Michel Bergeron, Hudon mérite d’être de retour dans la formation montréalaise. À son avis, il n’est pas utilisé à sa juste valeur par l’entraîneur-chef Claude Julien.

«Est-ce qu’Hudon a eu sa chance? On peut en débattre longtemps. On l’a déjà utilisé avec Max Domi et Jonathan Drouin, mais pendant juste un match. J’aimerais ça qu’on lui donne une vraie chance, a affirmé «Bergie» au bulletin TVA Sports de 17h30, mercredi.

«Hudon, sa qualité première est l’attaque. On veut voir une production offensive de sa part, mais il faut le placer dans une situation gagnante», a-t-il ajouté.

Hudon a été limité à quatre points en 21 matchs cette campagne.

Weber et Petry devraient jouer ensemble

Par ailleurs, Bergeron aimerait que Shea Weber et Jeff Petry soient réunis en supériorité numérique et que Jonathan Drouin ne soit plus au point d’appui, comme c’est le cas depuis le début de la saison.

«Pourquoi ne pas mettre Petry et Weber ensemble? C’est tellement plus facile de faire un tir sur réception avec deux joueurs qui lancent de la même main, a-t-il expliqué. J’aimerais les voir ensemble tous les deux et que Drouin reprenne sa place à l’attaque.

«J’aime bien Jesperi Kotkaniemi, mais ça ne fonctionne pas pour lui sur la première vague en avantage numérique, a-t-il ajouté. Pour que les Canadiens obtiennent du succès, ils doivent absolument produire à 5 contre 4.»

C’est effectivement une grande lacune du CH jusqu’à maintenant. Son faible taux de réussite de 13,5% lui confère actuellement le 30e et avant-dernier rang de toute la Ligue nationale.

Il y a donc assurément place à l’amélioration!