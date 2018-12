Fleury vers un sommet personnel

Il y a maintenant une croyance populaire qu’un gardien numéro un dans la LNH peut difficilement dépasser le plateau des 60 départs en une saison et ne doit pas jouer deux matchs en deux soirs.

L’objectif est de préserver l’énergie du gardien étoile pour qu’il amorce les séries avec la tête et le corps reposés.

À Montréal, Claude Julien et Stéphane Waite parlent souvent d’un plan pour leurs deux gardiens. Ils établissent à l’avance un calendrier probable pour Carey Price et Antti Niemi et ils cherchent à déroger le moins souvent de ce fameux plan.

Même s’il gagnait en confiance depuis quelques départs et qu’il n’y avait pas une série de deux matchs en deux soirs, Price n’a pas obtenu le départ face au Wild, mardi, à St. Paul. Sa série de départs a été freinée à sept.

Avec Niemi ou Price, le CH aurait probablement perdu contre le Wild, qui a complètement dominé ses rivaux. Julien a même évité l’humiliation pour Niemi en le retirant du match à 7 à 1 en troisième période. Price a ainsi joué les 13 dernières minutes.

Plans modifiés

Les plans fixes pour les gardiens n’existent visiblement pas pour les 31 équipes de la LNH. Avec les Golden Knights, Marc-André Fleury a obtenu un 11e départ d’affilée en sautant sur la glace du Barclays Center, mercredi, à Brooklyn.

«Gerard [Gallant] et David [Prior], l’entraîneur des gardiens, ont probablement un plan, mais je ne l’ai pas vu, a raconté Fleury en entrevue téléphonique avec Le Journal de Montréal. Ils ne me disent pas mes départs à l’avance. Ils n’hésitent pas à changer les plans. Dernièrement, j’ai eu plus de départs puisque nous avons besoin de points.

«Je ne me suis jamais cassé la tête, a continué Fleury. Je joue quand l’entraîneur me dit de jouer. Gerard et David me posent des questions de temps en temps pour savoir comment je me sens. Ils ont le dernier mot. Mais nous n’avons pas connu un bon début de saison et nous avons besoin de remonter au classement. Nous voulons des points pour participer aux séries. J’imagine qu’ils ont moins la chance de me reposer.»

Plusieurs sommets

Si les Golden Knights n’ont pas connu un départ magique comme l’an dernier, Fleury domine tout de même plusieurs catégories importantes de statistiques chez les gardiens. Il se retrouve au sommet du circuit pour les victoires (18), les blanchissages (5), le nombre de départs (29) et les minutes jouées (1713).

«J’adore jouer, je ne vais pas me plaindre de mon nombre de départs cette saison, a répliqué le gardien de 34 ans. À mes dernières années à Pittsburgh, j’ai passé trop de temps sur le banc. J’ai fait des réserves d’énergie durant ce temps!

«J’essaye de faire croire aux gens que je ne vieillis pas trop rapidement, a-t-il continué en éclatant de rire. Ça va bien. Je me suis replacé après un lent départ. J’ai retrouvé mon rythme, mais l’équipe aussi. Comme gardien, tu dépends toujours du jeu d’ensemble de tes coéquipiers.»

Il y a un déséquilibre majeur chez les deux gardiens des Golden Knights. Fleury a défendu le filet des siens sept fois plus souvent que son adjoint, Malcolm Subban. Le frère de P.K. n’a eu que quatre départs depuis le début de l’année.

«Je lui ai parlé à quelques reprises pour lui rappeler de ne pas se décourager. Je sais que ce n’est pas facile pour lui. Malcolm a souvent obtenu le deuxième match et d’une série de deux rencontres en deux soirs. Et l’équipe ne jouait pas bien devant lui. Il n’a pas encore de victoire, mais je ne juge pas que c’est de sa faute. Il garde le moral et il travaille fort lors des entraînements.»

Subban n’a rien fait pour gagner la confiance de Gallant avec un dossier de 0-4-0, une moyenne de 4,02 et un taux d’efficacité de ,859. Mais comme le disait Fleury, il s’est retrouvé à trois reprises devant le filet des siens lors de la deuxième soirée d’un deux en deux.

Plus longue séquence

Avec un 11e départ d’affilée, Fleury a égalé la plus longue séquence de matchs pour un gardien de la Ligue nationale cette saison.

Louis Domingue, du Lightning, a aussi obtenu 11 départs de suite du 13 novembre au 3 décembre. Jon Cooper, l’entraîneur du Lightning, ne craint toutefois pas de le surtaxer à long terme puisque Domingue redeviendra le numéro deux de l’équipe au retour en santé d’Andreï Vasilevskiy.

L’an dernier, Cam Talbot (Oilers) a été le gardien le plus occupé dans la LNH avec 67 départs. S’il se tient loin de l’infirmerie, Fleury pourrait établir un sommet personnel en atteignant le chiffre des 70 départs ou plus pour la première fois (72 à ce rythme).