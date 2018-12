Charlie Coyle : «Ça fait 5 ans qu'on m'envoie aux Canadiens»

Le nom de l’attaquant du Wild du Minnesota Charlie Coyle circule sur le marché des transactions depuis quelque temps.

La semaine dernière, le journaliste du site The Athletic Michael Russo rapportait d’ailleurs que les Canadiens de Montréal figuraient parmi trois équipes de l’Association de l’Est à avoir «au moins démontré de l’intérêt» à l’égard du grand patineur de 6 pi 3 po au cours des dernières semaines.

Appelé à commenter les rumeurs dont il fait l’objet mardi, après la victoire de 7-1 contre le Tricolore, l’Américain de 26 ans a assuré qu’elles ne le perturbent pas.

Coyle on ignoring trade rumors: “I’ve been going to Montreal since five years ago, so it really means nothing.” #mnwild