CH: des unités spéciales catastrophiques

C’est une tendance lourde depuis le début de la saison : les Canadiens en arrachent en supériorité numérique.

C’est encore plus vrai en décembre. En six matchs, les Montréalais n’ont marqué qu’un petit but en 14 occasions, soit un médiocre pourcentage de réussite de 7,1%.

En fait, le CH occupe le 30e rang sur 31 à travers toute la Ligue nationale avec un piètre taux d’efficacité de 13,5% à 5 contre 4 (avant les matchs de mercredi).

Seuls les Blackhawks de Chicago affichent un pire rendement en pareilles circonstances (11,3%).

Malheureusement pour les Canadiens, ça ne s’arrange pas en infériorité numérique.

Leur pourcentage de réussite de 76% leur confère le 25e rang, à égalité avec les Rangers de New York (avant les matchs de mercredi).

Les Canucks de Vancouver (75,9%), les Kings de Los Angeles (74,5%), les Sénateurs d’Ottawa (72,8%), les Blackhawks (72,6%) et les Flyers de Philadelphie (71,7%) ferment le classement.