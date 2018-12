Un colosse de 6 pi et 7 po de retour avec les Alouettes

Les Alouettes de Montréal ont conclu mardi une nouvelle entente de deux saisons avec le joueur de ligne offensive Tony Washington.

L’Américain de 6 pi et 7 po et 318 lb a été acquis des Tiger-Cats de Hamilton par le biais de la transaction ayant également envoyé le quart Johnny Manziel aux Moineaux en juillet dernier. Il en sera à sa neuvième campagne dans la Ligue canadienne de football (LCF), ayant disputé 104 parties en carrière dans le circuit, dont 103 comme partant.

«Tony est un des meilleurs plaqueurs de la LCF et son arrivée a grandement contribué à stabiliser notre ligne à l'attaque lors de la saison dernière, a déclaré le directeur général des Alouettes, Kavis Reed, dans un communiqué. Son expérience, ses victoires à la Coupe Grey et son attitude positive se veulent de précieux atouts pour notre attaque et notre équipe.»Washington a soulevé la coupe Grey deux fois, soit en 2012 avec les Argonauts de Toronto et en 2015 avec les Eskimos d’Edmonton. À Montréal, il tentera d’aider une équipe qui a récolté le plus petit nombre de points (345) de la LCF cette année.