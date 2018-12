Tureano Johnson ira au tapis, assure David Lemieux

À quatre jours de son combat contre l’Américain Tureano Johnson à New York, le Québécois David Lemieux affiche sa plus belle forme et il ne doute pas de sa capacité à régler le cas de son rival avant la limite.

Mais ce ne sera pas une sinécure. Johnson tape dur et qui plus est, il est ambidextre.

«Il est cogneur, mais pas comme moi, a tempéré le Montréalais, mardi. Oui, il est ambidextre, mais on a fait tout ce qu'il fallait dans le gymnase. Marc (Ramsey) avait préparé un plan parce qu'il connaît bien Tureano Johnson. (...) On a trouvé les partenaires nécessaires. Des gauchers, des ambidextres et des droitiers. Le bagage est là et il n'y aura pas de surprise samedi.»

Johnson a poussé son dernier rival, Sergiy Derevyanchenko, jusque dans ses retranchements.

Mais Lemieux, lui, veut «le terminer avant», estimant être un meilleur cogneur que Derevyanchenko.

Pas de souci pour la pesée

La question du poids, en vue de la pesée, a parfois été un problème pour Lemieux dans le passé. Cette fois, le poids moyen assure que tout est en ordre.

«la préoccupation du poids va mieux que jamais, a-t-il indiqué. J’ai changé de méthode. Dans le temps, la méthode que j'utilisais était complètement mauvaise. Depuis que je travaille avec Danik Legault, qui en naturopathe et qui me fait mon "planning" pour la déshydratation, ça va bien. Je ne me suis jamais senti comme ça.»

Voyez l’entrevue complète dans la vidéo ci-dessous.