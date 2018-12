MLB: un honneur pour le recruteur québécois Alex Agostino

Le Québécois Alex Agostino, qui œuvre dans l’organisation des Phillies de Philadelphie, a récemment été nommé le recruteur professionnel de l’année de l’État de New York.

«C’est assez touchant, a souligné d’entrée de jeu Agostino, mardi, lors de l’émission Les Partants sur les ondes de TVA Sports. [...] Tu vois tout le monde qui te félicite dont beaucoup de monde de tes années d’école secondaire, de tes années de collège, des amis proches, des jeunes que tu as "coaché" dans tes camps de baseball qui sont maintenant des hommes avec des enfants et tout simplement des partisans de baseball à travers la province et à travers l’Amérique du Nord.

«[...] Quand tu fais ce que tu aimes et que tu as du plaisir, il y a des bonnes choses qui arrivent.»

Agostino œuvre comme recruteur depuis plus de 20 ans, ayant déjà travaillé pour les Expos de Montréal et les Marlins de la Floride (maintenant de Miami).

Le Québécois a d’ailleurs remporté l’honneur par quelques votes seulement et recevra officiellement son prix le 25 janvier prochain dans un gala, où sera présent, notamment, l’ancien gérant du baseball majeur Bobby Valentine.

Agostino a d’ailleurs vu son équipe repêcher plusieurs joueurs de sa région au cours des dernières années.

«Dans les cinq dernières années, les Phillies ont fait beaucoup de dommage dans le repêchage là-bas, a souligné Agostino. Et ça, ça m’aide. On a repêché cinq espoirs dans la région de Long Island.»

Agostino a d’ailleurs reçu le crédit pour la sélection du lanceur québécois Jesen Therrien par les Phillies.

À voir dans la vidéo ci-dessus.